Od kilku lat mówi się o swoistej pladze biedronki azjatyckiej. Ten gatunek owada uważany jest za inwazyjny i wyjątkowo uciążliwy. Biedronki azjatyckie często można spotkać w domu i na balkonie - zdarza się, że pojawiają się w dużej ilości. Nie są co prawda groźne, ale ich ugryzienie może wywołać reakcję alergiczną u osób podatnych.

Biedronkę azjatycką trudno jest wytępić domowymi sposobami, choć nie jest to niemożliwe. Najskuteczniejsze będą preparaty do zwalczania biedronki azjatyckiej, działające również na inne, podobne owady. Domowe sposoby na zwalczanie biedronki azjatyckiej ograniczają się do uniemożliwiania owadom osiedlenia się w domu i w ogrodzie.

W sprzedaży dostępne są różne rodzaje środków do zwalczania biedronki azjatyckiej. Mogą mieć postać:

oprysku na biedronkę azjatycką,

płytki odstraszającej owady,

preparatu w sprayu na biedronkę azjatycką.

Jeśli chodzi o domowe sposoby na biedronkę azjatycką, możesz wykorzystać siłę drażniących dla tych owadów zapachów. Biedronki azjatyckie, a także te zwykłe, nie lubią zapachu mięty, cytrusów oraz intensywnych przypraw. Sprawdzą się także olejki eteryczne o cytrusowych albo korzennych zapachach. Rozsyp je lub rozlej (w przypadku olejków) przy oknach, w szczelinach przy listwach, a także przy drzwiach balkonowych. Wymieniaj regularnie co kilka dni.

Dużo biedronek na balkonie: co zrobić?

Biedronki czasem są prawdziwą plagą, a ich skuteczne wytępienie bywa naprawdę problematycznie. Owady te wabią się wzajemnie zapachem, zatem pozostawienie kilku biedronek w zagłębieniu rynny albo na tarasie sprawi, że wkrótce pojawi się ich więcej.

W takiej sytuacji najlepiej jest sięgnąć po preparaty sklepowe, które pomogą odstraszyć i zwalczyć plagę biedronek. Możesz także posiłkować się olejkami eterycznymi wylanymi na płytki balkonowe albo rozłożonymi na nich plasterkami cytryny.

Nie wiesz, czym różni się biedronka azjatycka od naszej polskiej siedmiokropki? Biedronka azjatycka (harmonia axyridis) ma wielkość zbliżoną do tej, jaką osiąga biedronka siedmiokropka. Długość jej ciała to ok. 5 - 8 mm, cechuje się zmiennym ubarwieniem pokryw skrzydeł (od żółtego, przez pomarańczowe, czerwone, aż po czarne).

Biedronka azjatycka może posiadać od 0 aż do 23 kropek. Żywi się głównie mszycami, ale żeruje także na nadgryzionych owocach. Rocznie wydaje do 5 pokoleń, jesienią szuka miejsca do przezimowania. Skupiska biedronki azjatyckiej są bardzo liczne, mogą składać się nawet z kilku tysięcy osobników.

Jesienią biedronki masowo wędrują w tereny górzyste, a w czasie ich przesiedlenia możemy obserwować je w swoich domach – szczególnie często umiejscawiają się w okolicach okien, na przykład przy framugach, ale też futrynach. Trafiają tam, ponieważ szukają ciepłego miejsca do zimowania. Aby zapobiegać ich wlatywaniu do domów, warto założyć w oknach siatki.

Biedronka azjatycka jest obecna w Polsce od co najmniej 20 lat, ale ponieważ zasięg tego gatunku wciąż się rozszerza, notuje się coraz więcej przypadków ukąszeń. Ogólnie ugryzienie biedronki azjatyckiej nie jest groźne, ale może być niebezpieczne, jeśli okaże się, że osoba ukąszona ma alergię na biedronkę azjatycką. Jest to ten sam mechanizm, co w przypadku innych ukąszeń owadów - bez uczulenia nie musimy się obawiać.

Pierwszy przypadek alergii spowodowanej ukąszeniem przez tego owada w Polsce odnotowano w 1998 roku. Ukąszenie może być bardzo bolesne. Miejsce ukąszenia może swędzieć i być zaczerwienione.

Niebezpieczne są zawarte w hemolimfie biedronki metoksypyrazyny. Na skórę mogą przedostać się np. podczas rozgniecenia chrząszcza lub gdy owad poczuje się zagrożony.

Uczulenie na ugryzienie biedronki azjatyckiej

Objawami reakcji alergicznej na biedronkę azjatycką mogą być:

pokrzywka,

astma,

obrzęk naczynioruchowy,

alergiczne zapalenie spojówek.

Biedronka azjatycka może być groźna, jeśli alergeny znajdą się w pobliżu dróg oddechowych człowieka lub zwierzęcia (biedronka azjatycka może ukąsić także psa). Wówczas konieczne może być leczenie farmakologiczne, a także dożylne podanie zastrzyku sterydowego (w celu zmniejszenia obrzęku) czy doustnie - wapna.

