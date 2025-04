Azalia pontyjska, zwana też azalią żółtą lub żółtym różanecznikiem, to rozłożysty krzew do dużego ogrodu. Pochodzi z zachodniej Azji, ale w Europie całkiem dobrze się zadomowiła. Można ją spotkać w naturze między innymi na południu Austrii, w Słowenii, w południowej Ukrainie i na wyspach Morza Egejskiego. W Polsce osiąga wysokość do 2,5 metra i ponad 3 metry szerokości.

Kwitnienie azalii pontyjskiej

Jak inne azalie, ta również kwitnie w maju, bardzo obficie. Na wierzchołkach pędów pojawiają się żółte kwiatostany złożone z wielu pojedynczych kwiatków i utrzymują się przez około trzy tygodnie. Kwiaty rozwijają się jeszcze przed rozwojem liści albo równocześnie z nimi. Ten gatunek azalii wyróżnia – oprócz intensywnie żółtego koloru – słodki, lekko odurzający zapach kwiatów, który wabi do ogrodu mnóstwo owadów.

Azalia pontyjska dobrze wygląda sadzona w grupach – wtedy tworzy zwarty żółty kobierzec. Ale pięknie prezentuje się też jako solistka na tle trawnika. Jesienią nie traci walorów dekoracyjnych. Jej wąskie, eliptyczne liście z drobnymi rzęskami przebarwiają się na czerwono. Na zimę opadają.

fot. Azalia pontyjska, zwana też azalią żółtą/Adobe Stock

Azalia pontyjska – uprawa i pielęgnacja

Pod względem uprawy ten gatunek ma wymagania podobne jak azalia ogrodowa. Preferuje stanowiska słoneczne lub lekko zacienione. Wymaga próchniczej, żyznej, wilgotnej gleby o kwaśnym odczynie. Optymalny poziom pH to 4,5-5.

Azalia pontyjska jest gatunkiem mrozoodpornym, ale na zimę wokół rośliny trzeba zastosować ściółkowanie, co zapobiegnie nadmiernemu parowaniu i umożliwi utrzymanie dobrej wilgotności. Wiosną i latem wymaga systematycznego podlewania. Nawodnienie jest szczególnie ważne w lipcu, bo wtedy tworzą się zimujące pąki kwiatowe, które zakwitną w następnym sezonie.

Od maja do lipca azalię pontyjską trzeba regularnie zasilać, najlepiej specjalnie przygotowanymi nawozami dla tych roślin. Po przekwitnięciu dobrze jest usuwać obumarłe kwiatostany, aby roślina nie traciła energii na produkcję nasion i obficie kwitła.

Azalię pontyjską można przycinać. Stosuje się jednak wyłącznie cięcie sanitarne, czyli usuwanie chorych lub uszkodzonych gałązek.

