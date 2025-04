Gdy wiosną rozkwitają drzewa i krzewy, azalia japońska należy do tych, które budzą największy zachwyt. To niewysokie krzewy, nieprzekraczające zwykle jednego metra. W okresie kwitnienia całe obsypują się kwiatami. Ich kolor może być czerwony, różowy, fioletowy lub biały. Za sprawą azalii japońskiej ogród nabiera egzotycznego, baśniowego wyglądu.

Azalia japońska zachwyca tym bardziej, że wciąż nie jest powszechna w naszych ogrodach. Wiele osób obawia się, że egzotyczny krzew nie przetrzyma polskiej zimy. Tymczasem gdy zapewni się mu ciepłe, zaciszne, osłonięte od wiatru stanowisko i dobre warunki glebowe, dobrze poczuje się w naszym klimacie. Zwłaszcza że nowe odmiany są coraz bardziej odporne na mróz.

W mniejszych ogrodach azalie japońskie mogą być sadzone pojedynczo, w większych są idealne do nasadzeń w formie kobierców. Kwitną przez około trzy tygodnie. W przeciwieństwie do azalii wielkokwiatowych, japońska ma zimozielone liście, co dodatkowo zwiększa jej dekoracyjność. Ceny sadzonek azalii japońskiej zaczynają się od kilkunastu złotych, w przypadku rzadszych odmian – od kilkudziesięciu.

Azalia japońska „Maruschka”

Azalia japońska „Maruschka” należy do najpopularniejszych w Polsce odmian. To odmiana karłowa o niskim, zwartym pokroju. Kwitnie niezwykle obficie. Różowo-karminowe drobne kwiaty o intensywnej barwie w maju obsypują cały krzew, a liście stają się niemal niewidoczne. Pod koniec lata i jesienią liście przebarwiają się na kolor bordowy. Odmiana jest częściowo zimozielona, nie wszystkie liście opadają na zimę.

Jako że azalia japońska „Maruschka” wolno rośnie i po kilku latach osiąga pół metra wysokości (70 cm szerokości), to odpowiednia odmiana do pojemników na balkony i tarasy. Sadzonka kosztuje około 16–20 zł.

Inne, ciekawe odmiany azalii japońskiej

Odmian azalii japońskiej jest mnóstwo. Ich twórcy pracują nie tylko nad urodą krzewów, ale też nad ich odpornością na warunki atmosferyczne.

„Geisha Orange” – to kompaktowa odmiana o pomarańczowych kwiatach, osiągająca 40-50 cm wysokości; odpowiednia do sadzenia w pojemnikach na balkonie i tarasie.

„Kermesina Rosea” – ma różowe kwiaty z podłużnym paskiem pośrodku płatka, osiąga 50-60 cm wysokości

„Babuschka” – liczne, karminoworóżowe kwiaty, zwarty pokrój, po 10 latach osiąga 50 cm średnicy

„Eisprinzessin” – białe, duże, pełne kwiaty, spłaszczony pokrój; po 10 latach dorasta do 40 cm wysokości i pół metra szerokości

„Königstein”– ciemnoróżowe-amarantowe kwiaty, lekko karbowane, ozdobione ciemnopurpurową plamką; wolnorosnąca, osiąga ok. 50-60 cm wysokości i 80-90 cm szerokości

„Ledicanense” – kwiaty koloru liliowego z czerwonym zdobieniem, po 10 latach dorasta do 60 cm wysokości; uważana za najbardziej mrozoodporną

„Fridoline” – kolor pomarańczowo-czerwony z ciemniejszym akcentem wewnątrz płatków, nie przekracza 40 cm i ok. 60 cm szerokości.

