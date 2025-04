Azalia doniczkowa to wyjątkowa ozdoba mieszkania. Zimą na wiele tygodni obsypuje się kwiatami, kwitnąc tak obficie, że niemal nie widać liści. Kwiaty mogą być pełne lub pojedyncze, w różnych odcieniach bieli, różu, fioletu lub czerwieni. Jak o nią dbać w trakcie kwitnienia i po przekwitnięciu, aby zawsze była piękna?

Reklama

Spis treści:

Delikatne płatki są jednobarwne, cieniowane, czasem zdobione obrzeżem w kontrastowym kolorze. Do tego dochodzą ładne liście, co sprawia, że azalia doniczkowa wygląda atrakcyjnie przez cały rok. Azalia domowa ma regularny, niemal kulisty pokrój. Osiąga wysokość 25–50 cm. W doniczce uprawiane są zwykle dwie odmiany: azalia indyjska oraz azalia japońska. Można też kupić azalię na pniu jako drzewko z koroną uformowaną w kulę, przypominające drzewko różane. Zachwycające są również formy bonsai.

Nie jest to roślina dla osób, które lubią kupić kwiat doniczkowy, ale nie zawsze pamiętają, by o niego zadbać. Azalia domowa jest dosyć wymagająca i kapryśna, ale gdy zrozumiesz jej potrzeby, możecie stworzyć udany duet na wiele lat. Jakie ma oczekiwania?

Azalia doniczkowa kosztuje (zależnie od rozmiarów rośliny, odmiany i sklepu) od 17 do 60 zł. Ceny azalii na pniu zaczynają się od 35 zł (w internecie), drzewek bonsai – od 79 zł (w internecie).

Azalia doniczkowa potrzebuje jasnego, ciepłego stanowiska i rozproszonego światła. Nie może jednak stać blisko grzejników. Najlepszym miejscem dla niej jest okolica okien południowych.

Uprawiana w cieniu słabo kwitnie, na bezpośrednim słońcu natomiast szybko przysycha. Musisz także uważać na przeciągi - azalia ich nie lubi, więc trzeba osłaniać ją od wiatru. Latem azalię możesz wynieść na balkon lub do ogrodu, zakopując ją w ziemi. Trzeba tylko zadbać, by nie była tam wystawiona na ostre słońce. We wrześniu koniecznie zabierz ją z powrotem do domu.

fot. Azalia doniczkowa: uprawa/Adobe Stock, chamillew

Azalia doniczkowa źle znosi przegrzane mieszkania. Idealnie byłoby zapewnić jej 15–18 st. C. Zimą (przed kwitnieniem) roślina lubi chłodne stanowiska. Gdy wytworzy pąki kwiatowe, powinno się ją przenieść do cieplejszego pomieszczenia.

W okresie kwitnienia i wiosennego wzrostu pędów, ziemia w donicy powinna być stale lekko wilgotna, potem podlewanie można nieco ograniczyć. Podlewaj miękką wodą, np. przegotowaną, o temperaturze pokojowej. Uważaj na przelanie, może spowodować gnicie korzeni.

Gdy zdarzy ci się przesuszyć roślinę, to jeszcze nie katastrofa. Jak uratować uschnięte kwiaty doniczkowe?

Azalia to roślina silnie kwitnąca, dlatego potrzebuje odpowiedniej dawki nawozu, szczególnie podczas ciepłych miesięcy. Wiosną i latem zasilaj azalię domową co 3 tygodnie, najlepiej nawozem przeznaczonym dla azalii lub doniczkowych roślin kwitnących. Przed podaniem odżywki należy ją podlać.

Młode rośliny dobrze jest przesadzać co roku, starsze co 2–3 lata. Rób to wiosną, wybieraj doniczki o rozmiar większe. Najłatwiej i najbezpieczniej stosować specjalną ziemię do azalii, zawierającą dużo kwaśnego torfu (pH 4,5-5,5), bogatą w próchnicę. Może to też być podłoże dla roślin kwasolubnych.

Na dnie usyp kilkucentymetrową warstwę drenażu (keramzyt, rozbite donice gliniane lub cegły, żwir, kamyki, itp.), która zabezpieczy korzenie przed gniciem.

fot. Azalia doniczkowa/Adobe Stock, tetxu

Przycinanie azalii

Wiosną wystające pędy przytnij o kilka centymetrów, by nadać azalii doniczkowej zgrabny kształt. Po przekwitnięciu usuń zwiędłe kwiatostany. Dzięki temu roślina może bardziej się rozrosnąć i obficiej kwitnąć w kolejnych latach. Przycinanie dobrze jest wykonywać co roku, aby móc cieszyć się piękną

Bardzo ważne jest odpowiednie postępowanie z azalią, kiedy już przekwitnie. To roślina, która ma szczególne wymagania, jeśli chodzi o przechowywanie. Po kwitnieniu azalia doniczkowa powinna przejść w okres spoczynku. Dobrze jest przenieść ją wtedy do chłodnego pomieszczenia, ograniczyć podlewanie, a późną wiosną wystawić do ogrodu lub na balkon. Na początku września najpierw wstaw azalię do chłodnego pomieszczenia (temperatura 8-10 st. C), a gdy pojawią się pąki kwiatowe – możesz ją zabrać do pokoju.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 28.04.2021.

fot. Azalia doniczkowa po przekwitnięciu/Adobe Stock, New Africa

Reklama

Czytaj także:

Co posadzić obok azalii

Azalia na pniu

Azalia pontyjska