Co najlepiej posadzić przy płocie? Wybierając rośliny, musisz dopasować je do warunków panujących przy ogrodzeniu. Jeśli jest tam sporo cienia, ciepłolubne kwiaty raczej się nie przyjmą, za to świetnie sprawdzą się byliny i niektóre drzewka. Aranżację ogrodu w tym miejscu uzupełnij także dodatkami w postaci światełek i dekoracji.

Miejsce przy płocie może być dość wymagające. Jeśli ogrodzenie jest w całości zabudowane, a tuż przy nim nie ma wystarczającej ilości światła słonecznego, może być trudno znaleźć wiele roślin, które dobrze sobie poradzą w takich warunkach. Możesz jednak postawić na wysokie krzewy i drzewa, które będą wystawać ponad ogrodzenie i stamtąd czerpać niezbędne do rozwoju słońce i ciepło.

Świetnym pomysłem jest także zrobienie skalniaka lub ułożenie pod płotem wymarzonej konstrukcji. Pomiędzy betonowymi donicami lub ozdobnymi palikami posadź cieniolubne byliny, a nieco wyżej - rośliny wymagające więcej światła. Na skalniakach i rabatach dobrze czują się np. barwinki oraz ciemierniki.

Przy ogrodzeniach, ale także podjazdach i ścieżkach, świetnie sprawdzają się także wysokie trawy ozdobne oraz rośliny o dużych liściach (np. funkia).

fot. Pomysły na aranżację ogrodu przy płocie/Adobe Stock, dean

Rośliny pnące sprawdzą się idealnie, jeśli masz ogrodzenie w typie siatki, bramy lub klasycznego drewnianego płotu. Aby ułatwić roślinom przemieszczanie się i zaczepianie pędów, możesz stworzyć dodatkowe haczyki w ogrodzeniu i regularnie poprawiać ułożenie rośliny.

Gatunki, które najlepiej sprawdzą się na ogrodzeniu, to przede wszystkim powojniki, bluszcze, trzmieliny oraz bugenwilla. Pięknie będzie prezentować się także wisteria, choć wielu początkujących ogrodników nie radzi sobie z jej kaprysami. Roślina ta błyskawicznie się rozrasta i może zaszkodzić pozostałym "mieszkańcom" ogrodu.

Zobacz też: Te rośliny mogą "zabić" swoich sąsiadów

Warto postawić także na rośliny zimozielone i sadzić je razem z kwitnącymi, aby ogrodzenie przez cały rok prezentowało się nienagannie. Dobrym pomysłem będą też pnące odmiany róż, które wyglądają cudnie zarówno na ogrodzeniach, jak i specjalnie stawianych pod nie pergolach.

fot. Aranżacja ogrodu przy płocie/Adobe Stock, monika

Jeśli nie chcesz stawiać na klasyczny żywopłot, a jednocześnie zależy ci, aby szybko zakryć ogrodzenie (i np. osłonić się przed wścibskimi sąsiadami), wybierz kwitnące krzewy - najlepiej te, które mocno rozrastają się na boki.

Świetnie w tej roli sprawdzą się dzikie róże oraz dereń. Jeśli wolisz rośliny zimozielone, postaw na cisy, świerki albo bukszpany, choć te ostatnie rosną raczej powoli.

Doskonałym pomysłem na obsadzenie ogrodzenia będą również hortensje bukietowe i ogrodowe. Rosną one niezwykle szybko (potrafią podnieść się nawet o metr w ciągu sezonu), a do tego kwitną dość długo i obficie, dzięki czemu przez wiele miesięcy będą spełniać rolę ozdobnego żywopłotu.

Aby pięknie zaaranżować ogród przy płocie, nie musisz sięgać tylko po rośliny, ale także po meble i dekoracje. Idealne meble na taras czy do ogrodu to takie, które są wygodne, a przy tym pasują estetycznie do wystroju całego ogrodu oraz do wyglądu domu z zewnątrz.

Idealnie sprawdzą się klasyczne drewniane elementy, które możesz łatwo ozdobić miękkimi poduchami. Świetnie sprawdza się także meble z palet, które stworzą minimalistyczny efekt. Oprócz stołu i krzeseł warto postawić także na niewielkie zadaszenia (np. altany czy pergole), aby móc spędzać czas na zewnątrz także podczas lekkiego deszczu.

Od wielu sezonów popularne są także tzw. jajka, czyli głębokie siedziska, w których można też lekko się bujać. To idealny mebel wypoczynkowy, który świetnie sprawdzi się w ogrodzie, na tarasie, a nawet na balkonie.

fot. Aranżacja ogrodu pod płotem/Adobe Stock, Maksim Shebeko

Najlepszym sposobem na całkowite osłonięcie i zabudowanie płotu jest posadzenie przy nim tui lub świerków. Wysokie krzewy i drzewa nie tylko zapewnią ci większą prywatność, ale także sporo cienia i chłodu podczas letnich miesięcy.

Dodatkowo tuje są dość tanie i możesz je łatwo udekorować lampkami LED, a także zaaranżować przy nich kącik wypoczynkowy. Iglaki bardzo dobrze prezentują się np. w towarzystwie mebli rattanowych czy tych z palet.

Oprócz roślin i mebli ważne są także dekoracje. Podczas aranżacji przestrzeni przy płocie masz wiele możliwości. Na ogrodzeniu możesz zawiesić dekoracyjne lampki (na baterie lub zasilane solarnie), a także dodać wiszące doniczki lub świeczniki w typie lampionów. Będą one pięknie prezentować się także tuż pod płotem.

Obok roślin posadzonych w gruncie ustaw także te w donicach, aby stworzyć ciepły, rodzinny klimat w swoim ogrodzie. Jeśli masz dzieci lub zwierzęta domowe, pomyśl także o kąciku dla nich. Niewielki plac zabaw dla najmłodszych lub pudełko z zabawkami pupila także może wyglądać pięknie i dodawać całej aranżacji uroku.

fot. Aranżacja ogrodu przy płocie/Adobe Stock, faithie

