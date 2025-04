Posiadanie ogrodu przy domu czy ogródka działkowego to nie tylko przyjemność, ale także obowiązek. Trzeba przecież zadbać nie tylko o roślinność, ale także o jego funkcjonalność. Jak w prosty sposób wygospodarować uroczy kącik wypoczynkowy? Postaw na altanę ogrodową!

Altany ogrodowe to konstrukcje najczęściej z drewna lub bali, przeznaczone do ustawienia w ogródkach działkowych, ogrodach oraz przestrzeni publicznej, takiej jak parki. Mogą być wykorzystane jako schronienie przed słońcem, deszczem lub wiatrem, bądź jako miejsce na rodzinne grillowanie. Wszystko zależy od ich:

kształtu

materiału

wielkości

rodzaju (ze ścianami lub bez).

Altanę ogrodową można wykorzystać również jako miejsce do przechowywania narzędzi czy mebli ogrodowych, pod otwartą zaparkujesz także samochód czy rower. Sama w sobie stanowi piękną ozdobę każdego ogródka!

Altana ogrodowa może być wykonana:

z drewna (najczęściej)

metalu

szkła,

Konstrukcja może być wolnostojąca lub przystawiona do ściany domu (altana przydomowa). Najczęściej wybierane są altany o wymiarach 3x3 m oraz 4x3 m, kwadratowe oraz prostokątne. Dostępne są jednak także altany większe oraz o innych kształtach: sześciokątne i ośmiokątne.

Kącik zabaw, miejsce na grilla i odpoczynku, składzik na meble ogrodowe i narzędzia, a nawet wiata na garaż - zastosowań altany jest mnóstwo. Wszystko zależy od miejsca w ogródku i pomysłowości!

Altana otwarta

Najprostszą, podstawową formą altanki ogrodowej jest otwarta. Zbudowana jest z czterech słupów i dachu, nie ma żadnej osłony bocznej. To jednocześnie najtańsza opcja, daje jednak niewiele możliwości - przed słońcem czy deszczem chroni bowiem tylko jej dach. Sprawdzi się więc najlepiej jako miejsce relaksu w czasie ładnej pogody.

fot. Adobe Stock

Altana półotwarta

Ten rodzaj altanki ogrodowej może mieć jedną, dwie lub trzy ściany - również z drewna, ale także z pleksi lub technorattanu. Daje nieco większe możliwości niż otwarta - ściany chronią przed deszczem i wiatrem. Taka konstrukcja jest również odpowiednia do przechowywania narzędzi czy mebli ogrodowych.

fot. Adobe Stock

Altana zamknięta

Najbardziej funkcjonalny, a jednocześnie najdroższy wariant. Taka altanka daje bardzo szerokie możliwości - można wstawić do niej meble i akcesoria i w okresie letnim używać jak małego domku letniskowego (uwaga - na ogródkach działkowych zabronione jest mieszkanie na stałe w altanach!). Zamknięta konstrukcja ma także okna i drzwi.

fot. Adobe Stock

Zanim zdecydujesz się na altanę, dobrze się zastanów nad wyborem miejsca. Najlepiej usytuować ją tak, byś mogła podziwiać z ogrodowej altany najładniejsze fragmenty ogrodu: kępy drzew, oczko wodne, najciekawsze rabaty. Pamiętaj, by wybrane miejsce było zaciszne, osłonięte od wiatru, oddalone od głównego szlaku komunikacyjnego. Ważna jest także odległość od domu. Jeśli postawisz ją zbyt daleko, to każdorazowe noszenie naczyń będzie kłopotliwe i niewygodne.

Konstrukcję na drewnianych słupach można po prostu wkopać w ziemię. Słupy trzeba jednak wcześniej dobrze zabezpieczyć przed kontaktem z wilgotną ziemią, najlepiej środkiem bitumicznym, a doły wypełnić piaskiem. Wygodniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie ocynkowanych kotew, które chronią drewno przed wilgocią.

Jeśli altana ma mieć podłogę, to najlepiej zrobić ją z desek lub wybrukować kostką drewnianą albo betonową. Podłoże można też wyłożyć naturalnym kamieniem.

Altana wykonana z drewna to doskonały kompromis między elegancją, użytecznością i przystępną ceną. Wybór odpowiedniego rodzaju drewna i jego impregnacja to podstawa do tego, by w nienaruszonym stanie zdobiła ogródek przez długie lata.

Do wyboru są zarówno proste i skromne konstrukcje drewniane, jak również bogato zdobione, z ornamentami, czasem także z ogrodzeniem.

Najczęściej buduje się je z drewna sosnowego i świerkowego. Wszystkie elementy trzeba koniecznie zaimpregnować - w przeciwnym razie po kilku latach zbutwieją. Gotowe altany, oferowane w sklepach ogrodniczych są zazwyczaj już impregnowane pod ciśnieniem lub nasączane olejem ochronnym.

Konstrukcja zbudowana z bali to wybór najczęściej do ogródków i ogrodów, które stylem nawiązują do ciepłych wysp. Gwarantuje niepowtarzalny klimat, przywodząc na myśl wakacje.

Taka altanka może mieć dach kryty strzechą lub dachówkami, może być także otwarta, półotwarta i zamknięta. Jeśli masz żyłkę majsterkowicza i stolarza, możesz zbudować ją samodzielnie!

fot. Adobe Stock

Do ogródków i ogrodów zaaranżowanych w nowoczesnym stylu drewniane altany nie będą stylistycznie pasowały. Nie oznacza to jednak, że trzeba rezygnować z nich w ogóle! Altany w nowoczesnym stylu są wykonane najczęściej z metalu lub szkła i mają prostą formę.

Funkcjonalnością nie odstają od tych drewnianych - często nawet pozwalają na więcej. Są także bardziej odporne na zniszczenia.

fot. Adobe Stock

Koszt altany ogrodowej jest uzależniony od wielkości i materiału, z jakiego jest wykonana. Najprostsza, kwadratowa altana drewniana to koszt około 3 tysięcy, zabudowana i wielokątna może kosztować nawet kilkanaście tysięcy.

Większość altan przeznaczona jest do samodzielnego montażu - dostarczane są w postaci pojedynczych, spakowanych elementów, wraz z instrukcją montażu i niezbędnymi akcesoriami: śrubami, gwoździami, kątnikami, złącznikami.

Sklepy oferują także (najczęściej odpłatną) usługę montażu. Solidna, dobra jakościowo altana może być funkcjonalną ozdobą ogrodu przez długie lata! Warto więc wybrać dobrze.

Jeśli stawiasz altanę z surowego drewna, najlepiej pomalować ją preparatami kryjącymi na bazie naturalnych olejów, które wnikają w drewno. Dzięki temu, elementy konstrukcji nie łuszczą się i przy powtórnym malowaniu (a jest to konieczne co ok. 5 lat) nie trzeba zdzierać starej warstwy. Wystarczy po prostu nanieść farbę na oczyszczoną powierzchnię i gotowe!

Do budowy altan można też użyć kamienia, ale cięższa konstrukcja będzie wymagać wylania fundamentów. Altany metalowe też trzeba zabezpieczać przed korozją, najlepiej farbą.

Altany do ogrodu można kupić lub zamówić w dużych sklepach, takich jak Jysk, OBI czy Praktiker. Wiele małych sklepów prowadzi także sprzedaż internetową. Nabycie altany ogrodowej tą drogą może okazać się tańszym rozwiązaniem - odpadają koszty magazynowania towaru, dzięki czemu sklep może oferować niższą cenę. Korzystnych ofert nie brakuje na Allegro czy olx.

Minusem w przypadku sprzedaży internetowej jest jednak brak możliwości obejrzenia i wejścia do altany przed zakupem.

