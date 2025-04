1. Koniecznie sprawdź czy będzie pogoda. Nawet, gdy meteorolodzy zapowiadają przyjazną aurę, na wszelki wypadek rozważ wariant co zrobić, gdy spadnie deszcz (przygotuj parasole lub rozstaw namiot ogrodowy).

2. Aby pokarmy pozostały świeże, a napoje zimne zaopatrz się w lodówkę turystyczną oraz termosy, do których wlejesz zimny kompot lub gorącą kawę czy herbatę.

3. Zadbaj o praktyczne udogodnienia: przyczep do obrusa specjalne ciężarki (do kupienia w sklepach agd za kilka złotych). Zapobiegną one podwiewaniu tkaniny przez wiatr. Sprawdzą się również specjalne ogrodowe serwetniki, tak skonstruowane (z obciążnikami lub klapkami), by serwetek nie zwiały silniejsze podmuchy powietrza. Warto też zadbać o wygodę siedzenia i na krzesłach porozkładać miękkie poduszki.

4. Potrawy przykryj szklanymi lub drucianymi kloszami. Są one bardzo praktyczne, bo zabezpieczają dania przed kurzem, paproszkami i przede wszystkim owadami.

5. Zadbaj o oświetlenie. Jeśli party zaplanowałaś na wieczór – istotną rolę odgrywa oświetlenie. Nie żałuj migających płomyków. Najpiękniej wyglądają latarenki lub lampiony rozwieszone na gałęziach drzew. Niezwykły nastrój stworzą też płomyki maleńkich płaskich świeczek (tzw.tea light’ów) umieszczonych w kolorowych szklankach, świecznikach ze przezroczystego szkła czy zwykłych słoikach.

6. Zabezpiecz gości przed owadami. Komary nie lubią zapachu olejku anyżkowego, goździkowego, eukaliptusowego, pomarańczowego oraz cytrynowego. Warto natrzeć olejkami poręcze krzeseł lub porozstawiać kominki do aromaterapii. Osy najlepiej zwabić do pułapek: wysokich naczyń z odrobiną słodkiej przynęty (dżemu lub soku). Po przyjęciu wypuść je gdzieś poza ogrodem.

7. Przygotuj cieplejsze okrycia. Trzeba mieć na uwadze, że nawet w upalny dzień, gdy nadejdzie wieczór może zrobić się znacznie chłodniej – wtedy przydadzą się wcześniej zgromadzone pledy i koce.

8. Jeśli na imprezie będą dzieci, zadbaj też o rozrywkę dla nich. Możesz zawiesić huśtawkę lub hamak. Przygotuj kartki i kredki i ogłoś konkurs na najpiękniejszy portret rośliny.

9. Przygotuj kącik wytchnienia. Zmęczonych i bardzo najedzonych na pewno ucieszy rozłożony leżak lub miękki, wygodny worek do siedzenia wypełniony kulkami poliestyrenowymi. Pozwolą wygodnie się wyciągnąć, a nawet zdrzemnąć. Śpiew ptaków i zapach kwiatów sprawią, że odpoczywająca osoba poczuje się, jak w raju.

