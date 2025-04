Ludwik zajął pierwsze miejsce w kategorii „płyny do mycia naczyń” i otrzymał ogólnopolskie godło złoty "Laur Konsumenta 2005”.

Laur Konsumenta jest projektem badawczym Przeglądu Gospodarczego przeprowadzonym pod merytoryczną opieką Instytutu Gallupa. Badania prowadzone od grudnia 2004 pozwoliły wyłonić najpopularniejsze produkty i marki na krajowym rynku. Są to produkty i marki, które najczęściej wskazywali w ankietach konsumenci (w badaniach udział wzięło ponad 6000 ankietowanych). Oceniano przede wszystkim jakość produktu oraz chęć jego rekomendacji, przywiązanie klienta do danej marki, czy wpływ doświadczeń osobistych na decyzję zakupu.

Marka, jaką niezaprzeczalnie jest Ludwik, niesie za sobą liczne wartości. Przede wszystkim jest symbolem zaufania klientów, bardzo dobrej jakości i bezpieczeństwa oraz przystępnej ceny. Badania pokazują, że konsumentom kojarzy się z domem rodzinnym ciepłem i świętami.

Sukcesy rynkowe pozwoliły na rozszerzenie marki Ludwik o kolejne produkty, skierowane do bardzo wymagających konsumentów – jak seria Ludwik Plus (płyny do mycia naczyń z kategorii Premium – aloes z lanoliną, balsam i wariant antybakteryjny) oraz całkiem nowe produkty Ludwik - system do zmywarek (tabletki, proszek, sól i nabłyszczasz).