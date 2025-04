Mniszek lekarski rośnie wszędzie. Jest odporny na odchwaszczanie, wiele oprysków i ma skrajnie niskie wymagania, by rosnąć duży, silny i zdrowy. Rozsiewa się jak szalony, rośnie szybko i spędza sen z powiek niejednemu właścicielowi ogrodu, a czasem nawet balkonu - nasiona z dmuchawców potrafią trafić nawet do doniczek na wysokich piętrach.

Usuwanie mleczy możesz zapisać sobie jako punkt majowych prac ogrodowych, ale jeśli mam już serdecznie dosyć walki z nimi i wolisz skupić się na usuwaniu chwastów, które faktycznie są szkodliwe, zacznij traktować go nie jako intruza, ale prawdziwe bogactwo witamin i składników odżywczych, które rośnie za darmo w twoim ogrodzie. Jak wykorzystać mniszek lekarski?

Oprysk na mszyce

Mniszek zawiera wiele różnych związków, m.in. laktony seskwiterpenowe, które działają toksycznie na mszyce, ale nie szkodzą pszczołom. Zbierz około 40 dag świeżych liści, możesz też dodać korzenie. Rozdrobnij je i zalej 10 litrami letniej wody. Jeśli nie potrzebujesz aż takiej ilości preparatu, po prostu zmniejsz składniki o połowę. Pozostaw na trzy godziny. Po tym czasie przecedź. Wlej przecedzony płyn do spryskiwacza. Spryskaj rośliny zaatakowane przez mszyce.

Zabieg najlepiej przeprowadzić tuż przed kwitnieniem, albo po kwitnieniu. Pamiętaj, by płyn zużyć tego samego dnia, bo szybko traci swoje właściwości owadobójcze. Jeśli będziesz chciała powtórzyć oprysk, musisz przygotować nową porcję maceratu.

Ta mieszanka działa równie skutecznie co inne domowe opryski na mszyce, a przy okazji jest całkowicie bezpieczna dla okolicznych roślin.

Wywar z mniszka lekarskiego do picia

Ziele działa moczopędnie, pomaga przy kamicy nerkowej i niewydolności nerek. Wykorzystuje się młode liście od maja do sierpnia oraz korzenie, grubsze od ołówka, wykopywane jesienią. Przy chorobach dróg moczowych pij odwar z mniszka lekarskiego. Garść pokrojonych liści i korzeni gotuj 2 minuty w 1 l wody, po 10 minutach przecedź do termosu i pij po pół szklanki przed posiłkami.

Warto także sporządzić syrop z kwiatów mniszka, który działa korzystnie w przewlekłym nieżycie jamy ustnej, gardła i oskrzeli z uporczywym kaszlem, bólem i obrzękiem. Zbierz świeżo rozwinięte koszyczki, wyskub z nich żółte kwiaty, włóż do słoika, przesypuj kolejne warstwy cukrem. Nieco je ugnieć, by zaczęły puszczać sok. Wlej na wierzch łyżkę spirytusu, dosyp cukru i odstaw na tydzień. Przechowuj w lodówce nie dłużej niż 3-4 miesiące. Zaczynaj od zażywania łyżeczki syropu (wraz z płatkami), stopniowo zwiększaj porcje do 3-4 łyżeczek dziennie.

I jeszcze jeden pożytek z mniszka: świeży sok łagodzi bóle reumatyczne: smaruj nim bolące stawy.

Sok na piękną cerę

Możesz przyrządzić sobie sok na piękną cerę: wyciśnij 25 dag listków mniszka (ok. pół szklanki) i popijaj w ciągu dnia. Młode liście mniszka są bogate w magnez, wapń, fosfor, żelazo i witaminę C. Mniszek likwiduje także obrzęki, świetnie sprawdzi się więc po nieprzespanej nocy.

Bufek dla pszczół

Pozostaw jakąś niewielką część ogrodu w stanie dzikim. Nie przekopuj ziemi przez 2-3 lata, a wśród porastających ją roślin niech znajdzie się też trochę chwastów: właśnie mniszki lekarskie lub koniczyny. Gdy zakwitną, będą źródłem cennego pokarmu dla pszczół i innych pożytecznych owadów.

Oczywiście jest to obopólna korzyść. Pszczoły, trzmiele i motyle będą miały pokarm, a przy okazji zwabisz je także i to innych roślin w swoim ogrodzie: między innymi do ogrodowej uprawy warzyw czy owoców.

Młode liście mniszka zawierają mnóstwo cennych mikroelementów (m.in. magnez, wapń, fosfor, potas) i witamin (B12, C, E, D, K) warto więc włączyć je do swojego menu. Można dodawać do różnego rodzaju szybkich sałatek, zup, zapiekanek, mieszać z twarożkiem lub jeść same polane sosem vinegret.

Najsmaczniejsze są listki roślin, które nie rozpoczęły jeszcze kwitnienia. Należy jednak pamiętać, by zbierać je w miejscach czystych, z dala od ruchliwych szos.

Treść została pierwotnie opublikowana 30.05.2017 r.

