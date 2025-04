Oto polecane rośliny ogrodowe, które późną jesienią i zimą wyglądają piękniej niż latem. Ich ozdobą są zimozielone liście, kolorowe owoce, a nawet… kwiaty.

Reklama

Zimowe rośliny ogrodowe

1. Ostrokrzew

Jego piękne kolczaste liście (niektóre odmiany są biało-zielone) i jaskrawoczerwone owoce kojarzą się z bożonarodzeniowymi dekoracjami. Na Zachodzie ta ogrodowa roślina była od zamierzchłych czasów symbolem szczęścia i wiecznego życia. Celtowie czcili ją jako roślinę świętą, która obdarzona była mocą odganiania złych czarów.

Ostrokrzew nie ma wielkich wymagań. Rośnie dobrze na każdej glebie. Lubi ciepłe, lekko cieniste, osłonięte od wiatru miejsce. Dobrze znosi miejskie, zanieczyszczone powietrze. Z łatwością można go formować, świetnie nadaje się na żywopłoty.

2. Ciemiernik

Jest wyjątkowo ozdobną byliną. Zakwita jeszcze w zimie. Nie szkodzą mu lekkie mrozy. Najwcześniej, bo już w grudniu zakwita ciemiernik biały nazywany różą Bożego Narodzenia, potem kwiaty wydają różnorodnie ubarwione ciemierniki ogrodowe (mieszańce międzygatunkowe, tzw. hybrydy). Roślina jest zjawiskowo piękna. Wymaga miejsca półcienistego i urodzajnej, wilgotnej, przepuszczalnej gleby o odczynie alkalicznym. Stare, dobrze rozrośnięte rośliny można rozmnażać przez podział.

3. Miskant

Ta majestatyczna wysoka trawa przypomina trzcinę. We wrześniu wypuszcza puchate, miłe w dotyku wiechy, które zasychają zimą, ale nadal wyglądają bardzo atrakcyjnie, zwłaszcza przyprószone śniegiem. Warto polecić niewysoką odmianę "Adagio", która osiąga 50-60 cm wysokości, zaś kwiatostany 80 cm wysokości. Wąskie liście mają kolor szarozielony, za to wiechy przybierają różowaty odcień. Miskant wymaga żyznej i stale wilgotnej gleby oraz słonecznego stanowiska. Polecana do sadzenia nad oczkami wodnymi.

4. Rokitnik

Warto posadzić go w ogródku, bo to nie tylko piękny, ale także pożyteczny krzew. Jasnopomarańczowe owoce utrzymują się na gałęziach do końca zimy. Na tle białego śniegu są wyraźnie widoczne. Można z nich robić dżemy, galaretki, napoje i nalewki. Rokitnik jest wyjątkowo odporny na suszę, zanieczyszczenia atmosfery, mróz. Lubi wapienną glebę i jasne, nasłonecznione miejsce. Ponieważ ma kwiaty rozdzielnopłciowe, aby zaowocował trzeba posadzić obok siebie okazy żeńskie i męskie (owoce okrywają pędy roślin żeńskich). Świetnie nadaje się do umacniania stromych zboczy, skarp, piaszczystych gleb. Nie znosi przycinania.

5. Pięknotka Bodiniera

Ta oryginalna roślina jest nadal mało popularna w Polsce. Tworzy niezwykle oryginalne błyszczące owoce w intensywnym fioletowym kolorze. Dojrzewają od września do listopada i długo utrzymują się na gałązkach. Wyglądają przepięknie na tle przebarwiających się na żółto liści, a potem lekko przysypane śniegiem. Jeśli chcemy, by roślina dobrze się czuła w naszym ogrodzie powinniśmy jej wybrać miejsce ciepłe, słoneczne i osłonięte od wiatru. Najlepiej od razu posadzić kilka egzemplarzy wówczas zapylają się wzajemnie i rośliny obficiej kwitną. Najbardziej służy im żyzna, wilgotna gleba o obojętnym pH. Po posadzeniu (można to zrobić jeszcze w tym miesiącu i następnym, jeśli nie będzie mrozu) dobrze jest przykryć ziemię wokół krzewu grubą warstwą ściółki. Zabezpieczy ona podłoże przed wysychaniem, a korzenie przed przemarzaniem. Krzewy są bowiem nieodporne na niskie temperatury, więc w naszym klimacie trzeba je koniecznie osłonić. Należy zrobić to bardzo starannie. Szyjkę korzeniową najlepiej obsypać korą sosnową, a pędy owinąć włókniną lub osłonić matami. Pięknotkę można uprawiać też w dużym pojemniku. Na zimę trzeba ją przenieść do chłodnego ale jasnego pomieszczenia (do widnej piwnicy lub na werandę).

Reklama

Czytaj też:

7 roślin, które są piękne nawet zimą

Masz w ogrodzie rododendron? Przygotuj go do zimy