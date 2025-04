Czy wy też uważacie, tak jak ja, że Boże Narodzenie trwa stanowczo za krótko? Jeśli tak, to stwórzcie świąteczny nastrój na balkonie, tarasie i przy wejściu do domu i nie likwidujcie dekoracji co najmniej do końca stycznia. Dekoracje umilą wam zimę. Czasem piękną, śnieżną, a czasem szarą i deszczową. Niezawodne w tworzeniu bożonarodzeniowego klimatu są lampki choinkowe. Przemyślcie, czy chcecie mieć różnokolorowe światełka, czy tylko w jednej barwie. Zastanówcie się również, ile żarówek powinien liczyć świetlny łańcuch, bo bywa, że jest ich tylko 20, ale może być też 200. Lampki mogą mieć programator, umożliwiający np. migotanie światełek, mocne i słabsze rozświetlenie. Są też bez programatora.Jeśli zależy ci na oszczędzaniu energii, wybierz komplet lampek LED.

Witamy świątecznie. Ustaw po obu stronach drzwi wejściowych choinki. Udekoruj je lampkami. Pod nimi ustaw latarenki, a na drzwiach powieś stroik ze świerkowych gałązek, bombek, jemioły. Nastrojowy bukiet. Do dużego wiadra wstaw kilka wysokich gałązek świerka, cisa lub innego iglaka i gałązki krzewów z kolorowymi owocami, które teraz zdobią ogrody - dzikiej róży, jarzębiny, rajskiej jabłoni, ognika. Opleć bukiet lampkami. Możesz dodać kolorowe liście. Ustaw na balkonie lub tarasie. Balkon jak z bajki. Ustaw na nim donicę z iglakiem wysokości 1–1,5 m. Udekoruj go dowolnymi ozdobami i zapal lampki. Na niewielkim stoliku połóż tradycyjny adwentowy wieniec. Obok ustaw latarenki, a na balustradzie powieś świerkowe gałązki. Parapet pełen blasku. Jeśli parapet za oknem jest dość szeroki, rozłóż na nim girlandę z iglaków, ozdobioną lampkami i gwiazdkami. Ustaw latarenki. Możesz wzbogacić kompozycję o niewielki wianek z zielonych liści i kolorowych owoców - sztuczny lub z ostrokrzewu i owoców ognika, golterii, kaliny. Stroik na tacy. Ułóż na okrągłej tacy lub dużym talerzu dorodne szyszki, orzechy, małe bombki, pędy bluszczu i komplet lampek na baterie. Możesz też ozdobić kompozycje dobraną kolorystyczne wstążką. Ustaw na stole na tarasie. Obok zapal latarenki.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"