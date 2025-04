Taras latem ulubione miejsce każdego właściciela domu z ogrodem. Nie ma czemu się dziwić - jest idealne do zjedzenia rodzinnego obiadu, wypicia porannej kawy czy zorganizowania przyjęcia z przyjaciółmi. Wszystko to jednak będzie niemożliwe (lub co najmniej mocno utrudnione), jeśli nie będzie on prawidłowo urządzony.

Podczas aranżacji tarasu nie musisz sugerować się zasadami feng shui, ale powinnaś unikać 5 podstawowych, a jednocześnie najczęściej popełnianych błędów. Wbrew pozorom ńe będzie to wcale trudne.

Nie zapominaj, że urządzasz miejsce na świeżym powietrzu

Wygodna kanapa na tarasie z pewnością ma swoje plusy, ale wad tego rozwiązania widzimy nieporównywalnie więcej. Przede wszystkim, jest ono zupełnie niepraktyczne. Meble przeznaczone do użytku wewnątrz są zwykle ciężkie, trudniej je więc przestawiać do woli. To jednak nie jest jeszcze najgorsze.

Nie da się też ukryć, że meble ogrodowe muszą być odporne na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych. Wyobrażasz sobie zapach przemoczonej gąbki i materiału, których nie da się w łatwy sposób uprać? My wolimy nie... I dlatego właśnie lepiej postawić na meble do użytku zewnętrznego obłożone miękkimi poduszkami. Nie musisz wcale wydawać na nie fortuny - wystarczy tylko, że będziesz wiedzieć, jak kupować meble ogrodowe na wyprzedaży.

Nie stawiaj zbyt wielu mebli...

...ale też nie przesadzaj w drugą stronę. Zbyt zagracony taras będzie niepraktyczny, niewygodny i nieestetyczny, zaś na całkowicie pustym będziesz ciągle czuła się, jak w niedokończonym wnętrzu. Ogromny taras, na którym będą stać dwa niewielkie krzesełka wygląda niemal groteskowo.

Oczywiście nie musisz zastawiać wszystkiego ogrodowymi sofami, fotelami czy hamakami - niezagospodarowaną przestrzeń możesz poświęcić kwiatom i dekoracjom. Pamiętaj jednak, by planować ją nie tylko horyzontalnie, ale i wertykalnie. Modny pionowy kwietnik lub wysokie trawy ozdobne przepięknie wypełnią puste miejsce.

Dokładnie zaplanuj kolorystykę

Nieodpowiedni dobór barw to najczęściej spotykany błąd na tarasach i balkonach. Rozumiemy, że często widzi się kilka przepięknych dodatków i ciężko z nich zrezygnować - nawet, jeśli do naszego tarasu pasują jak kwiatek do kożucha. Warto jednak być konsekwentnym, by patrzenie na to miejsce faktycznie sprawiało przyjemność, a nie kłuło w oczy.

Jak dobrać kolorystykę? Oto kilka pomysłów:

postaw na kolory ziemi - są idealną bazą i podkreślą mocniejsze dodatki;

- są idealną bazą i podkreślą mocniejsze dodatki; akcenty kolorystyczne jako barwy analogiczne - żółty, musztardowy i pomarańczowy będą wyglądać znacznie lepiej niż róż, zieleń i czerwień rozsiane po całym tarasie;

szukaj inspiracji w swoim ogrodzie - jeśli dominują w nim różowe, fioletowe i niebieskie kwiaty, te barwy sprawdzą się też i na tarasie.

Koniecznie postaw rośliny!

Kwiaty i krzewy obok tarasu to jedno, ale żeby naprawdę wpisał się w ogród, powinny znaleźć się na nim rośliny doniczkowe. Zieleń pomoże wprowadzić ci na niego trochę koloru, a przy okazji nada domowego, przytulnego wyglądu.

Nie bój się wybierać naprawdę oryginalnych roślin. Ozdobne trawy, oleandry, kalla ogrodowa czy nawet pnącza świetnie podkreślą charakter tarasu oraz ogrodu.

Nie zapomnij o dodatkach (ale też z nimi nie przesadzaj)

Zarówno brak dodatków, jak i ich nadmiar są błędami, które z góry przekreślają przyjemny czas spędzony na balkonie. Nie musisz (a nawet kategorycznie to odradzamy) stawiać kurzołapek na każdej wolnej przestrzeni, ale kilka ładnych lampionów, rzeźba postawiona obok roślin doniczkowych czy nawet dywan od razu sprawią, że taras będzie prezentował się naprawdę pięknie.

Naszym faworytem na ten sezon jest modny styl boho. Figurka buddy wykonana z gliny fantastycznie będzie pasować do wystroju tarasu, balkonu czy ogrodu.

