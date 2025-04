Balkon czy taras można ozdobić kwiatami, które są wytrzymałe i odporne na kapryśną pogodę. Niezależnie od nasłonecznienia, możemy wyróżnić 5 najbardziej wytrzymałych odmian, które będą wdzięczną ozdobą balkonu.

Reklama

Spis treści:

Najbardziej wytrzymałe i najłatwiejsze w uprawie są pelargonie rabatowe. Potrafią magazynować wodę w pędach i liściach, dlatego mogą przetrwać krótkie okresy suszy, nawet podczas upałów. Aby obficie kwitły, trzeba je regularnie i obficie podlewać, podczas upalnych dni nawet dwa razy dziennie: rano i wieczorem. Raz w tygodniu można dodać do wody odżywkę albo rozcieńczony płynny nawóz.

Pelargonie to wytrzymałe rośliny ogrodowe, które lubią ciepło, dlatego sprawdzą się jako kwiaty idealne na słoneczny balkon. Warto sadzić je w specjalnej ziemi do pelargonii, wzbogaconej o niezbędne składniki pokarmowe, lub granulowany nawóz o długim działaniu dodany do podłoża.

Pelargonia potrzebuje dość dużej donicy, aby mogła się rozwijać. Dobrze jest posadzić ją w skrzyni albo wiszącej doniczce. Pięknie wygląda także w dużych, balustradowych skrzynkach. Aby wydłużyć czas kwitnienia pelargonii należy też regularnie usuwać zeschnięte kwiatostany. Dobrze wiedzieć, że wyhodowano także „samoczyszczące się” odmiany, które tego nie wymagają.

fot. Wytrzymałe kwiaty na balkon: pelargonia/Adobe Stock, Nada Sertic

Stokrotka azjatycka to niezwykle wytrzymały kwiat na balkon. Pochodzi z Afryki, dzięki czemu jest przystosowana do bardzo wysokich temperatur. Rośnie na maksymalną wysokość 30 cm, ma zwarty pokrój i wzniesione pędy. Osteospermum silnie się krzewi – osiąga szerokość ok. 40 cm. Kwitnie nieprzerwanie przez całe lato. Stokrotka afrykańska potrzebuje sporej doniczki, aby mogła rozwijać korzenie.

Wymaga słonecznego, zacisznego i ciepłego miejsca oraz przepuszczalnej ziemi. Jest bardzo wytrzymałym kwiatem balkonowym dzięki silnym łodygom. Choć lubi ciepło, stokrotkę afrykańską trzeba regularnie podlewać, ale umiarkowanie, bo nie lubi nadmiaru wilgoci i zastoju wody. Gdy ma zbyt mokro, mogą jej gnić korzenie.

Ta wytrzymała roślina balkonowa będzie jeszcze obficiej kwitła, gdy nawieziesz ziemię nawozem wieloskładnikowym. Nie trzeba jej przycinać, warto za to usuwać przekwitłe kwiatostany – przyspiesza to tworzenie się nowych kwiatów oraz krzewienie się roślin.

fot. Wytrzymałe kwiaty na balkon: osteospermum (stokrotka afrykańska)/Adobe Stock, napa74

Roślina ta początkowo rosła bujnie jedynie w słonecznych krajach południowych. Z czasem wyhodowano odmiany, którym odpowiada także nieco chłodniejszy klimat, a w ostatnich latach także liczne odmiany form kaskadowych, miniaturowych o oryginalnych kolorach i wzorach - mowa tu o pięknych surfiniach. Petunie lubią miejsce słoneczne i próchniczą, przepuszczalną ziemi z dodatkiem piasku. Ten ostatni sprawia, że ziemia się nie zbija i jest lepiej napowietrzona.

Ogromna masa liści i kwiatów wymaga, by petunie obficie podlewać i nie dopuszczać do nadmiernego przesuszenia ziemi. Jednocześnie nie wolno dopuszczać do zastoju wody. Optymalnym rozwiązaniem są doniczki z odpływem wody - nie tylko do petunii, ale i innych roślin balkonowych, które nie lubią przelewania.

Te wytrzymałe kwiaty balkonowe w upalne dni potrzebują nawet 3-krotnego podlewania i regularnego zasilania nawozem. Najlepiej stosować płynne mieszanki wieloskładnikowe dedykowane petuniom i surfiniom. Można dodawać je do wody przy każdym podlewaniu.

fot. Wytrzymałe kwiaty na balkon: petunia/Adobe Stock, Nitr

Begonie to kwiaty na balkon wytrzymałe pod względem wiatru i dużego nasłonecznienia. Mają silne, mięsiste łodygi, co powoduje, że w przeciwieństwie to innych balkonowych sąsiadek (np. surfinii), dzielnie znoszą prawdziwe wichury. Z tego powodu mogą być obsadzane nawet na bardzo odsłoniętych balkonach.

Begonia lubi cień, ale poradzi sobie też na balkonach słonecznych. Zdobi balustrady głównie z uwagi na piękne, zdobne liście i jest aranżowana z mniejszą rozmiarem aksamitką. Ojczyzną begonii są tropikalne wilgotne lasy, więc najlepiej rośnie w lekkiej zasobnej w próchnicę ziemi, nie skarży się na ulewy i płytkie donice.

Donice powinny jednak być szerokie, ponieważ begonia ma dość bogato rozgałęziony system korzeniowy. Warto zwrócić też uwagę, by woda, którą podlewasz begonię była całkowicie pozbawiona wapnia.

fot. Wytrzymałe kwiaty na balkon: begonia/Adobe Stock, Marina

Jego liście przypominają nieco liście pokrzywy zwyczajnej, stąd potocznie roślina bywa nazywana pokrzywką amerykańską lub brazylijską. Koleus jest wytrzymałym kwiatem na balkon i do tego bardzo łatwym w uprawie.

Wyrasta na wysokość 50-80 cm. Wydaje niepozorne, niebieskie kwiaty zebrane w szczytowe grona, co prezentuje się wprost przepięknie. Dobrze rośnie w miejscach osłoniętych, słonecznych lub lekko ocienionych w próchniczej, wilgotnej, przepuszczalnej ziemi. W umiarkowanym słońcu liście intensywnie się wybarwiają. Gdy zaś koleus ma za dużo cienia, traci kolory i zielenieje.

Nadmiar słońca szkodzi odmianom o jasnych liściach. Trzeba dbać, by ziemia za bardzo nie wyschła. Roślina zrzuca liście, gdy brakuje jej wilgoci. Najlepiej podlewać ją regularnie - ważne, aby robić to odstałą wodą. Od kwietnia do września dobrze jest też raz w tygodniu zasilać koleusy nawozem uniwersalnym. Można też użyć specjalnych nawozów do roślin balkonowych, które dostępne są w pojedynczych buteleczkach z dozownikiem.

Ważnym zabiegiem, który warto co pewien czas przeprowadzić, jest uszczykiwanie wierzchołków pędów. Koleus jest wdzięczną i wytrzymałą rośliną balkonową, dlatego ładnie się odwdzięczy za wszelkie zabiegi pielęgnacyjne: rozkrzewi się, nabierze zwartego, gęstego pokroju. Najpiękniejsze są rośliny jednoroczne, najlepiej więc na wiosnę, gdy wyrosną nowe pędy, zrobić z ich wierzchołków sadzonki. Łatwo się ukorzeniają. To jeden z najbardziej wytrzymałych kwiatów na balkon.

fot. Wytrzymałe kwiaty na balkon: koleus/Adobe Stock, guppys

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 29.05.2018.

Reklama

Czytaj także:

Żółte kwiaty na balkon

Pnące kwiaty na balkon

Wiszące kwiaty na balkon