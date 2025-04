Czy znasz bezpieczne sposoby na ślimaki? Takie, które pomogą ci pozbyć się tych małych szkodników bez robienia im krzywdy? Okazuje się, że jest ich całkiem sporo i wykorzystują produkty, które w większości masz w domu. Zobacz, jak wytępić ślimaki w bezpieczny, ekologiczny sposób.

Najczęściej w ogrodzie spotykamy dwa rodzaje ślimaków: winniczki, czyli ślimaki ze skorupkami oraz tzw. ślimaki nagie. Oba gatunki mogą robić szkody w ogrodzie, podgryzając liście czy warzywa, jednak to nagie ślimaki są uważane za bardziej szkodliwe.

Widok winniczków w ogrodzie tuż po deszczu nikogo nie dziwi, ale prawdziwym utrapieniem działkowców są nagie ślimaki. Ślimaki w ogrodzie żerują najczęściej nocą, nieniepokojone przez nikogo. Nagie ślimaki najaktywniejsze są między godziną 21:00 a 1:00, żerują przez cały okres wegetacyjny.

Największe szkody ślimaki w ogrodzie czynią wiosną, gdy w całości zjadają młode siewki. Wówczas cała uprawa może zostać zniszczona. Jeśli zauważysz ślimaki w ogrodzie, działaj od razu - choć może się wydawać, że jeden czy dwa ślimaki to nie plaga, wkrótce na pewno będzie ich więcej.

Walka ze ślimakami w ogrodzie za pomocą preparatów chemicznych, może być mniej skuteczna niż zastosowanie sprawdzonych, ekologicznych sposobów. Tym bardziej, że choć ślimaki w ogrodzie robią szkody, w przyrodzie pełnią też istotną funkcję. Żywią się roślinnymi odpadami, zjadają martwe zwierzęta i owady, przyczyniając się do tworzenia próchnicy.

Najlepszym naturalnym sposobem na ślimaki jest posadzenie w ogrodzie roślin, które je odstraszają. Niektóre mają intensywny zapach, którego te niewielkie brzuchonogi nie tolerują, inne nie odpowiadają im smakiem. Kiedy posadzisz je w ogrodzie, ślimaki bardzo szybko uciekną.

Oto rośliny, których ślimaki w ogrodzie nie tolerują:

mydlnica lekarska,

macierzanka,

cebula,

majeranek,

czosnek,

szałwia,

krwawnik pospolity,

floks,

czarny bez,

gorczyca biała,

tymianek,

wrotycz,

nasturcja wielkokwiatowa.

Warto posiać je w pobliżu rabat kwiatowych i warzywnych, aby skutecznie wytępić ślimaki. Jest duża szansa, że przestaną one odwiedzać ogród, w którym rośnie ich dużo. Szczególnie dobrze na ślimaki działa czosnek - jego zapach i smak na każdym etapie wzrostu jest dla nich nieprzyjemny, dlatego warto posadzić go na kilku grządkach. Dzięki temu te niewielkie szkodniki będą trzymały się od twojego ogrodu z daleka.

Ślimaki ciągle się rozmnażają, przez co ich populacja w twoim ogrodzie się rozrasta. Jeśli w dni słoneczne zaczniesz systematycznie napowietrzać glebę, grabiąc jej wierzchnią warstwę, jaja ślimaków i młode ślimaki wydobędziesz na powierzchnię. Dzięki temu na słońcu szybko wyschną i nie rozwiną się z nich ślimaki. Taki zabieg warto przeprowadzać raz na dwa tygodnie.

Dobrym sposobem na ślimaki jest wysypanie podłoża gruboziarnistym piaskiem, pokruszonymi skorupkami jajek, popiołem z kominka, grysem, mączką ceglaną, trocinami. Po takim podłożu trudno będzie im się poruszać. Pamiętaj jednak, że deszcz zmyje zastosowaną posypkę i tę czynność trzeba powtarzać.

Należy to robić o zmierzchu lub wczesnym rankiem, gdy ślimaki wychodzą ze swoich kryjówek. Zbieranie ślimaków z muszelką nie stanowi problemu - wystarczy chwycić za muszlę, a następnie wynieść w mniej uczęszczane miejsce. Jednak jeśli masz w ogrodzie ślimaki nagie, zapewne wolisz ich nie dotykać.

Zastosuj więc pułapkę: do słoika nalej trochę piwa (do 1/2 wysokości), wykop dołek i wstaw słoik. Ślimaki zwabione jego zapachem wpadną do środka, a ty szybko się ich pozbędziesz, nawet nie dotykając intruzów. Jeśli ogród jest duży, warto założyć kilka takich pułapek. To skuteczny sposób na ślimaki.

Żerujące w ogrodzie ślimaki są przysmakiem jeży, jaszczurek, ptaków, a także kretów. Zadbaj o to, by w ogrodzie znalazł się taki dziki zakątek, o którym możesz niejako zapomnieć. Wysoka trawa, gęste, najlepiej kolczaste krzewy, zioła, budki dla ptaków.

Ogranicz w tym miejscu stosowanie nawozów sztucznych, które szkodzą zwierzętom. Zadbaj o naczynie z wodą i czekaj, aż natura sama upora się z twoim problemem. Ślimaki zwabione w wydzielone miejsce staną się przysmakiem drozdów, kretów, jeża.

Jeśli stworzysz warunki, w których ślimakom trudno będzie przeżyć, na pewno wybiorą inny ogród na miejsce żerowania, nie twój. Regularnie koś trawę, nie dopuszczając do tego, by rosła wysoka, pozbądź się bałaganu w postaci stosów desek, cegieł, kamieni, materiałów budowlanych, które stanowią idealną kryjówkę dla ślimaków w ciągu dnia.

