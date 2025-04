Sezon wyprzedażowy to okazja nie tylko na odświeżenie garderoby, ale i wnętrz swojego mieszkania. Nowe dodatki, ozdoby, meble, a przede wszystkim rośliny kupisz w bardzo promocyjnych cenach. Warto postawić szczególnie na kilka gatunków, które zachwycą nie tylko twoich gości, ale przede wszystkim ciebie. I to każdego dnia równie mocno.

Jeśli chcesz, by twoje rośliny prezentowały się wyjątkowo oryginalnie, przełóż je np. do modnej doniczki w kolorze starego złota. Możesz też ustawić je w eleganckim wysokim stojaku lub stołku, dzięki czemu zyskasz nieco miejsca, jednocześnie wypełniając pustą przestrzeń w pionowej orientacji. Przejdźmy jednak do najważniejszego pytania, czyli co w niej umieścić?

Możesz postawić na jedną z najmodniejszych roślin tego roku, ale jeśli cenisz sobie wyjątkowe wnętrza i dodatki, wybrałyśmy 4 rośliny doniczkowe, które

Philodendron Burle Marx

Filodendrony to jedne z najbardziej imponujących roślin doniczkowych - i wbrew pozorom nie przez kwiaty, a przez swoje ogromne liście. Ta odmiana wyróżnia się ogromnymi, błyszczącymi liśćmi o ciemnozielonej barwie. To prawdziwie kolekcjonerski okaz, trudno dostępny i - niestety - bardzo często dosyć drogi.

Ten filodendron najlepiej będzie się czuł w lekkim półcieniu, a lekkie przesuszenie znosi nieporównywalnie lepiej niż przelanie podłoża. Warto też nawozić go w okresie od marca do września.

Jego cena sięga nawet 250 złotych za niewielką, bo około 40-centymetrową roślinkę. Warto jednak na niego polować w sezonie wyprzedażowym. W sklepie internetowym Planta-Nova jest teraz przeceniony o jedną czwartą ceny i kosztuje 189 złotych.

fot. Philodendron Burle Marx/Adobe Stock

Aglaonema Brightness Queen

Jeśli lubisz liściaste rośliny, ale przepadasz też za różowymi akcentami, ta aglaonema to roślina idealna dla ciebie. Jej jasnozielone liście zdobią delikatne różowe plamki. Pomimo egzotycznego wyglądu ta roślina jest niezwykle prosta w uprawie.

Dobrze czuje się w słonecznych miejscach bez bezpośredniego światła. Potrzebuje sporej wilgoci - zwłaszcza latem. Warto więc zainwestować w nawilżacz powietrza lub spryskiwać jej liście wodą.

Ten oryginalny rodzaj aglaonemy kosztuje około 70 złotych. W promocji jej ceny są jednak nawet o prawie 1/3 niższe, na przykład w sklepie Zielony Parapet.

fot. Aglaonema Brightness Queen/Adobe Stock

Calathea Majestica Whitestar

Jeśli już przy oryginalnie wybarwionych liściach jesteśmy, ta calathea z pewnością skradnie twoje serce, jeśli przepadasz za eleganckimi roślinami. Ciemna zieleń jej liści pod wpływem promieni słonecznych wybarwia się na kolor biały i pastelowo-różowy.

Postaw ją w półcieniu i pilnuj, by nie traciła wilgoci - możesz postawić ją nawet w zasięgu nawilżacza powietrza. Podlewaj ją jednak tylko wtedy, gdy wierzchnia warstwa ziemi przeschnie. W okresie wiosenno-letnim nawoź ją też nawozem do kwiatów kwitnących. Sprawdzi się też do tego domowy nawóz z obierek z batata.

Choć nie jest to duża roślina, kosztuje nawet 150 złotych. W sklepach internetowych możesz jednak kupić ją teraz za około 89 złotych.

fot. Calathea Majestica Whitestar/Adobe Stock

Monstera Minima

To zestawienie nie mogło odbyć się bez jednego z najbardziej znanych filodendronów. Ta monstera wyglądem przypomina najbardziej znaną i lubianą roślinę - monsterę dziurawą, jednak jest znacznie mniejsza i dzięki temu sprawdzi się także w małych pomieszczeniach.

Tę monsterę wyróżnia niespotykany kształt liści i piękny jasnozielony kolor. Wbrew powszechnej opinii nie jest wcale trudna w utrzymaniu. Wystarczy pilnować, by jej nie przelać i nie zasuszyć i ustawić w jasnym miejscu, do którego nie docierają bezpośrednie promienie słoneczne. Co jakiś czas ją przycinaj, by mogła się rozkrzewiać, a liście możesz ustawić w wazonie z wodą. Stworzą wyjątkowo piękną ozdobę stołu.

Ceny tej monstery nie są tak wysokie, jak dużych, najpopularniejszych okazów, ale nadal nie należą do najniższych. Za roślinę w 12-13 centymetrowej doniczce zwykle zapłacisz około 50 złotych, ale podczas wyprzedaży możesz kupić ją nawet 40% taniej. Taką ofertę za egzemplarze o mniejszej liczbie liści oferuje m.in. sklep Zielony Parapet.

fot. Monstera Minima/Adobe Stock

