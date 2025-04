Każdy z właścicieli roślin domowych na którymś z odcinków swojej drogi chociaż raz usłyszał, że sukulenty są idealne dla początkujących. Utarło się, że mają niskie wymagania, nie potrzebują żadnej pielęgnacji i można zajmować się nimi tylko wtedy, gdy się sobie o nich przypomni.

Jaki jest tego rezultat? Z przerażeniem oglądamy umierające sukulenty, zastanawiając się, czy jest coś z nami nie tak, że nawet nieśmiertelne kaktusy przy nas umierają. Tymczasem prawda jest taka: sukulenty wcale nie są proste ani bezobsługowe. Takie podejście może sprawić, że nawet różowy kwarc włożony do doniczki im nie pomoże... Zebrałyśmy 4 najbardziej popularne mity dotyczące sukulentów. Tylko jeśli przestaniemy w nie wierzyć możemy zostać ich odpowiedzialnymi rodzicami...

Mit 1: sukulenty czują się dobrze na każdym stanowisku

Przez to, że poleca się je początkującym, wiele osób uważa, że sukulenty można postawić gdziekolwiek, by dobrze się czuły (o ile w ogóle bierze się pod uwagę dobrostan roślin). To ogromny błąd: odpowiednie stanowisko dla roślin magazynujących wodę jest kluczowe. Gdy będą stać w ciemności, zaczną wyciągać się do góry w poszukiwaniu słońca, a to prosta droga do złamania łodygi.

Sukulenty potrzebują słońca - oczywiście w różnym natężeniu. O ile eszewerie wymagają silnego nasłonecznienia, aloesy i grubosze lepiej czują się w jasnym miejscu bez bezpośredniego światła. Te pierwsze mogą doznać poparzeń słonecznych, zaś drugie - przebarwić się na czerwony kolor.

Mit 2: można je podlewać tylko, gdy sobie o tym przypomnisz

Sukulenty potrzebują wody dokładnie tak samo, jak inne rośliny, a ich wymagania pod tym względem są nawet jeszcze większe niż w przypadku naprawdę prostych kwiatów doniczkowych. Dobrze znoszą okresową suszę, ale woda jest im niezbędna do życia - oczywiście w bardzo dokładnie określonej ilości. Nawet jedno zbyt obfite podlanie może sprawić, że ich system korzeniowy zacznie gnić. W przypadki liściastych sukulentów należy też pilnować, by woda nie dostała się do środka rozety. Wtedy niestety może już nie udać się ich uratować.

Mit 3: nie szkodzi im ciągła zmiana miejsca

Sukulenty kiepsko znoszą zmiany warunków, w których się je uprawia. Jeśli więc zauważysz, że są gdzieś szczęśliwe - nie odbieraj im tego i po prostu zostaw je w spokoju. Wiele osób zwłaszcza zimą przestawia je w głąb mieszkania z parapetu, na których są wystawione z jednej strony na gorące i suche powietrze, a z drugiej - na mróz i wilgoć zbierającą się na szybie. W konsekwencji nie dostają wystarczająco dużo światła, robią się żółte i umierają.

Mit 4: można je przesadzić w dowolną ziemię

Te rośliny nie mają dużych wymagań co do konkretnego składu ziemi, jednak musisz pamiętać, by zapewnić im dobrze przepuszczalne podłoże. Jest to konieczne, jeśli chcesz zapobiec gniciu i rozwojowi chorób grzybowych. Najlepsze podłoże to ziemia wymieszana z keramzytem, żwirem lub pumeksem i piaskiem. Możesz też pójść na łatwiznę i kupić gotową mieszankę w sklepie ogrodniczym.

