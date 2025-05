3 zasady sadzenia dalii w maju. Nie pomijaj żadnej z nich, a będziesz mieć w ogrodzie burzę kwiatów

Dalie to jedne z najbardziej efektownych kwiatów ogrodowych – wysokie, kolorowe, bujne i długo kwitnące. Uwielbiane za ogromną różnorodność form i barw, potrafią zamienić każdy ogród w kwiatowy spektakl. Ich uprawa nie jest trudna, a maj to najlepszy moment, by posadzić je bezpośrednio do gruntu. Jak to zrobić krok po kroku? Podpowiadamy.