Kaskadowe rośliny, których pędy luźno opadają, pięknie prezentują się na murkach, przy pergolach czy na obrzeżach rabat, ale oczywiście także w doniczkach - tych wiszących lub bardzo wysokich i smukłych. Wiele gatunków nie tylko zachwyca wyglądem, ale też długo kwitnie. Niektóre z nich potrafią zakwitnąć dwukrotnie w ciągu jednego sezonu, inne kwitną nieprzerwanie od wiosny do jesieni.

Wiszące kwiaty na balkon i rabaty: lobelia przylądkowa

Lobelia to prawdziwa klasyka wśród wiszących roślin. Najczęściej spotykana jest w intensywnym odcieniu niebieskiego, ale dostępne są też odmiany białe, różowe czy fioletowe. Jej drobne kwiatki tworzą gęstą kaskadę, która wygląda niezwykle lekko i elegancko. Najlepiej sadzić ją w donicach lub na obrzeżach rabat, skąd jej pędy będą mogły swobodnie zwisać.

Lobelia uwielbia słoneczne stanowiska i regularne podlewanie. Ziemia powinna być lekko wilgotna, ale nie mokra. Przy odpowiedniej pielęgnacji i przycięciu po pierwszym kwitnieniu, może zakwitnąć ponownie pod koniec lata.

Drobne kwiaty lobelii pięknie prezentują się w wiszących lub wysokich donicach, fot. Adobe Stock, Sarawut

Wiszące kwiaty, które powtarzają kwitnienie: fuksja

Fuksja to jedna z najbardziej dekoracyjnych roślin wiszących. Jej charakterystyczne, dwukolorowe kwiaty przypominają małe, zwisające lampioniki. Roślina występuje w wielu odmianach, zarówno miniaturowych, jak i bardziej rozłożystych, idealnych do sadzenia w wiszących donicach lub przy ogrodowych pergolach.

Najlepiej czuje się w półcieniu, gdzie nie jest narażona na bezpośrednie, palące słońce. Fuksja kwitnie od czerwca aż do pierwszych przymrozków. Po pierwszej fali kwitnienia warto lekko ją przyciąć - to pobudzi roślinę do wytworzenia nowych pąków. Dzięki temu może powtarzać kwitnienie przez długie miesiące.

Fuksja może powtarzać kwitnienie, jeśli ma odpowiednie warunki, fot. Adobe Stock, Wirestock

Wiszące kwiaty do donicy: surfinia

Surfinia to prawdziwa królowa balkonów i tarasów. Choć radzi sobie w gruncie (w przepuszczalnej glebie), to jednak kojarzymy ją jako zwisającą roślinę na balkon. Jej największą zaletą jest niesamowicie obfite i długie kwitnienie. Kwiaty pojawiają się już w maju i utrzymują się aż do października niemal bez przerwy. Surfinie nie mają więc klasycznego "drugiego kwitnienia", bo po prostu nie przestają kwitnąć.

Dzięki odpowiedniemu nawożeniu i regularnemu usuwaniu przekwitłych kwiatów są w stanie utrzymać kwitnienie przez cały sezon. Surfinia najlepiej rośnie w pełnym słońcu i potrzebuje żyznej, dobrze przepuszczalnej gleby. Lubi też obfite, regularne podlewanie, zwłaszcza w upalne dni. Nie lubi za to zastoju wody, dlatego doniczki powinny mieć dobry drenaż. Warto też nawozić ją mniej więcej co 7-10 dni nawozem do roślin kwitnących.

Surfinia kwitnie od wiosny aż do jesieni, fot. Adobe Stock, Sergey

