Kwiaty warto postawić w każdym zakątku swojego domu, zwłaszcza, że istnieją gatunki, które przeżyją nawet w ciemnej łazience. W kuchni, do której zwykle dociera choć odrobina nawet rozproszonego światła, tym bardziej mają szansę na długie i szczęśliwe życie - a ty na cieszenie się ich pięknym wyglądem.

W kuchni warto postawić rośliny pochłaniające wilgoć z powietrza, aby zapobiec powstawaniu wykwitów pleśni, a także rośliny oczyszczające powietrze, które sprawdzają się tak naprawdę w każdym pomieszczeniu. My wybrałyśmy 3 gatunki roślin do kuchni, które nie tylko dobrze poradzą sobie w warunkach, które daje, ale też nie będą zaprzątać ci głowy skomplikowaną pielęgnacją.

Jak wybrać idealny kwiat do swojej kuchni? Przede wszystkim kieruj się wyborem stanowiskiem, którego wymaga roślina. Te, które potrzebują wiele światła, nie sprawdzą się w kuchni bez okna. Do bardzo jasnej kuchni nie nadają się rośliny nietolerujące bezpośredniego światła, na przykład skrzydłokwiat czy monstera.

Filodendron pnący

Filodendrony to jedna z najbardziej szerokich grup roślin doniczkowych, dlatego z pewnością znajdziesz wśród nich idealną roślinę dla siebie. My do kuchni polecamy szczególnie filodendrona pnącego w odmianie Brasil. Ma niewielkie wymagania zarówno co do stanowiska, jak i pielęgnacji. Najlepiej czuje się w średnim lub mocnym bezpośrednim świetle i dobrze znosi okresową suszę.

Najlepiej będzie wyglądał w podwieszonej pod sufitem makramie, z której będzie mógł wypuszczać swoje pędy. Jego liście przybierają kolory od zielonego do żółtego. Sadzonka o wysokości 15-20 cm to koszt około 29 złotych.

fot. Filodendron pnący/Adobe Stock, Ranjani

Fikus sprężysty

Jeśli wolisz klasyczne rośliny, fikus sprężysty będzie idealny do twojej kuchni. Z łatwością adaptuje się do prawie każdych warunków, jednak uwielbia dosyć wysoką temperaturę i dużą wilgotność powietrza. Aby utrzymać jego wielkość i kształt, należy go regularnie podcinać, oprócz tego nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji.

Fikus sprężysty będzie pięknie wyglądał w modnej doniczce z motywem twarzy, ale pamiętaj, by w razie potrzeby przesadzić go do większej doniczki. Koszt sadzonki o wysokości 25-30 centymetrów to około 39 złotych.

fot. Fikus sprężysty/Adobe Stock, rorygezfresh

Epipremnum złociste

Epipremnum złociste, inaczej pothos, to wyjątkowo niedoceniona roślina, jednak w ostatnim czasie zdobywa coraz większą popularność. Ta roślina jest banalnie prosta w uprawie, dzięki czemu nada się także dla całkowitych laików. Łatwo adaptuje się do każdych warunków i o ile ma chociaż odrobinę światła - koniecznie bezpośredniego - odwdzięczy się pięknym wyglądem. Wytrzymuje nawet ciężką rękę zapominalskich, którym czasem zdarza się nieco przesuszyć podłoże.

Pothos złoty ma jeszcze jedną zaletę - świetnie sprawdza się jako roślina wisząca w makramie. Dzięki temu będziesz mogła cieszyć się jego obecnością, a jednocześnie zaoszczędzisz miejsce w kuchni - w której czasem każdy centymetr pustej przestrzeni jest na miarę złota. Koszt sadzonki epipremnum złocistego o wysokości 15-25 centymetrów to około 25 zł.

fot. Epipremnum złociste/Adobe Stock, Myimagine

