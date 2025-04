Wielu początkujących właścicieli roślin już od samego początku marzy o ogromnej kolekcji kwiatów w mieszkaniu i konsekwentnie dąży do spełnienia tego marzenia. Zwykle spora część z nich nie patrzy jednak na wymagania roślin i liczy na to, że pomimo niespełnienia sporej części z nich jakoś dadzą radę.

Nie da się ukryć, że na sam początek drogi kwiatowego rodzica najlepsze są rośliny, które są mało wymagające. Dzięki hodowli takich roślin można zdobyć doświadczenie, które później przyda się w opiece nad nieco bardziej wymagającymi okazami. Istnieją jednak też kwiaty, których absolutnie nie poleca się dla początkujących. Jakie to gatunki i dlaczego?

Rośliny, które wymagają wysokiej wilgotności powietrza

Wbrew pozorom rośliny, które lubią dużą wilgotność powietrza, nie znoszą mokrej ziemi i częste podlewanie - ani tak naprawdę też i okresowe zraszanie liści - niestety im nie wystarcza.

Jeśli chcesz zdecydować się na egzotyczne okazy, jak na przykład strelicje, aglonemy czy filodendrony, alokazje zebrina, wentii czy baginda bez będziesz potrzebować też dobrego nawilżacza powietrza. Nie jesteś pewna, czy sobie z nimi poradzisz, postaw na równie piękne, ale nieco łatwiejsze w utrzymaniu monstery.

Rośliny bardzo wrażliwe na światło słoneczne

Zapominanie o tym, jakie stanowisko jest najlepsze dla rośliny, jest jednym z 3 najczęstszych błędów początkujących ogrodników. Jeśli dopiero uczysz się, czym jest stanowisko jasne, zacienione lub bez bezpośredniego światła, lepiej unikaj gatunków, które na słońce są szczególnie wrażliwe.

Niewiele osób wie, że rośliny mogą dostać poparzeń słonecznych. Ich liście wysychają, tracą kolor i sprężystość, jednak w przeciwieństwie do poparzeń na naszej skórze, u roślin nie są one w stanie się zregenerować. Jeśli nadal się uczysz o idealnym nasłonecznieniu. Zamiast kupować pothosa złotego, zainwestuj w dracenę, zamiokulkasa lub chamedorę.

fot. Epipremnum Golden Pothos/Adobe Stock

Bardzo drogie i kolekcjonerskie kwiaty

Im rzadsze i bardziej egzotyczne są rośliny, tym niestety więcej kosztują. Prawdziwi kolekcjonerzy są w stanie wydać na szczególnie oryginalne okazy nawet koło tysiąca złotych. Marzeniem wielu jest na przykład najdroższego kwiatu na świecie - za małą sadzonkę trzeba zapłacić ok. 800 zł. To jednak wcale nie jest górna granica cenowa niektórych odmian tego gatunku... Sadzonka filodendrona Ring of Fire o zaledwie jednym(!) liściu to koszt około 600 złotych.

Na początek lepiej postaw na tańsze i bardziej popularne rośliny. Po pierwsze, nie będzie ci ich aż tak szkoda, gdy twoja niewprawiona ręka niechcący je zabije, a po drugie - znacznie łatwiej znajdziesz w internecie porady, jak się nimi zająć i na jakie choroby uważać.

