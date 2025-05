Nieurodzajna, piaszczysta gleba i brak regularnego podlewania to warunki, które dla wielu ogrodowych roślin są wyrokiem. Na szczęście istnieją krzewy, które nie tylko znoszą niegościnną ziemię, ale wręcz czują się w niej jak ryba w wodzie. Co więcej – potrafią kwitnąć długo i obficie, nawet gdy inne rośliny ledwo zipią w upale.

Jeśli masz w ogrodzie miejsce, gdzie nic nie chce rosnąć – suchy skrawek trawnika, piaszczystą skarpę czy nasłonecznioną rabatę – postaw na krzewy ozdobne długo kwitnące: perukowca, różę pomarszczoną i pięciornika. Te krzewy nie tylko przetrwają, ale zamienią wymagający kąt ogrodu w kolorową ozdobę przez większą część sezonu.

Róża pomarszczona (Rosa rugosa) – królowa trudnych stanowisk

Róża pomarszczona to zupełnie inna liga niż delikatne róże rabatowe. Jej naturalna odporność i siła wzrostu robią wrażenie – rośnie bujnie nawet tam, gdzie inne róże by nie przetrwały. Dorasta do 1,5–2 m wysokości, tworząc gęste, szeroko rozrastające się krzewy.

Jej liście są sztywne, błyszczące, ciemnozielone i nieco pomarszczone – stąd nazwa gatunku. Kwiaty mogą być białe, różowe lub fioletowe, pojedyncze lub półpełne, intensywnie pachnące. Kwitnie długo – od czerwca do września. Po kwitnieniu zawiązuje duże, jaskrawopomarańczowe owoce, które są jadalne i bardzo dekoracyjne.

Roślina z łatwością się rozrasta przez odrosty korzeniowe, więc dobrze sprawdza się jako żywopłot lub naturalna bariera np. wzdłuż drogi.

Gleba: toleruje piaski, gleby zasolone, kamieniste, a nawet kwaśne.

Stanowisko: pełne słońce – im więcej słońca, tym lepsze kwitnienie.

Odporność: bardzo odporna na mróz, suszę, choroby grzybowe i szkodniki.

Pielęgnacja: nie wymaga wiele – jedyne, co warto robić, to co kilka lat odmładzać krzew przez silne cięcie.

Róża pomarszczona Rosa rugosa, fot. Adobe Stock, Nick Taurus

Perukowiec podolski (Cotinus coggygria) – kwitnąca chmura w ogrodzie

Perukowiec podolski to krzew o wyjątkowo dekoracyjnym wyglądzie. Jego największą ozdobą są delikatne, puszyste kwiatostany przypominające watę cukrową – stąd potoczna nazwa „perukowiec”. Dorasta zwykle do 2–3 metrów wysokości, ma luźny, rozłożysty kształt.

Liście są sezonowe, eliptyczne, w zależności od odmiany – zielone, czerwone lub purpurowe.

To krzew typu „posadź i zapomnij”, idealny na skarpy, nasypy i nieużytki.

Gleba: najlepiej rośnie na lekkich, przepuszczalnych, ubogich w składniki podłożach.

Stanowisko: słoneczne – tylko wtedy w pełni wybarwia liście i obficie kwitnie.

Odporność: znosi suszę, silne słońce, a nawet zanieczyszczenia miejskie.

Pielęgnacja: perukowiec nie wymaga cięcia, choć dobrze je znosi. Od czasu do czasu warto go prześwietlić, usuwając najstarsze pędy. Rzadko choruje i praktycznie nie jest atakowany przez szkodniki.

Perukowiec podolski Cotinus coggygaria, fot, Adobe Stock, chamillew

Pięciornik krzewiasty (Potentilla fruticosa) – złota odporność

Pięciornik krzewiasty to niski, gęsty krzew o zwartym, poduszkowatym pokroju. Dorasta zwykle do 0,5–1 m wysokości i podobnej szerokości. Kwitnie nieprzerwanie od czerwca aż do października. Najczęściej spotykane są odmiany o żółtych kwiatach, ale dostępne są też różowe, białe i pomarańczowe.

Liście są drobne, pierzaste i przypominaja nieco liście paproci. Krzew świetnie znosi silne słońce i suszę.

Rośnie wolno, ale systematycznie – idealny na rabaty, skalniaki, skarpy czy jako niski żywopłot.

Gleba: lekka, uboga, piaszczysta, dobrze zdrenowana.

Stanowisko: pełne słońce – tylko tam zakwitnie obficie.

Odporność: bardzo dobrze znosi brak wody, mróz i silne cięcie.

Pielęgnacja: wczesną wiosną warto przyciąć zeszłoroczne pędy, by pobudzić krzew do zagęszczania się i kwitnienia.

Pięciornik krzewiasty Potentilla fruticosa, fot. Adobe Stock, M. Schuppich

