Działanie odkurzacza centralnego polega na tym, że w kanałach w ścianach umieszcza się system rur, w domu są gniazda, do których podłącza się wąż ssący z końcówką, a jednostka centralna odkurzacza jest najczęściej w piwnicy. Taką instalację da się stworzyć nie tylko w domu jednorodzinnym, ale także w mieszkaniu w bloku na parterze, gdy piwnicę mamy bezpośrednio pod swoim mieszkaniem. Ale jest też jeszcze inne rozwiązanie, dla mieszkań na wyższych kondygnacjach. Jednostkę centralną można umieścić na balkonie, w obudowie chroniącej przed deszczem, wichurą, śniegiem.

Pytanie: po co? Najlepsze w rankingu odkurzacze tradycyjne nie dorównują odkurzaczowi centralnemu.

Odkurzacz centralny: krok 1 to instalacja

System centralnego odkurzania składa się z rur PVC połączonych kształtkami, sterującego przewodu elektrycznego oraz jednostki centralnej. Najlepiej instalację odkurzacza centralnego prowadzić po posadzkach lub ścianach pod tynkiem lub płytą gipsową. Im mniej załamań, tym lepiej. Wykonanie takiej instalacji warto powierzyć wykwalifikowanemu instalatorowi współpracującemu z firmą, od której kupujemy odkurzacz centralny. Ale bywa, że robi się ją we własnym zakresie, korzystając z pomocy znajomego fachowca od remontów lub kładzenia instalacji.

Krok 2 - rozmieszczenie gniazd ssących

Nie może być ich zbyt wiele w mieszkaniu. Instalatorzy mówią, że im mniej, tym lepiej. Rozmieszcza się je w takich miejscach, by można było bez problemu odkurzyć cały dom, balkon i taras. Gniazd ssących nie mogą zasłaniać meble. Często umieszcza się je na korytarzu, w przedpokoju, w okolicach futryn. Długość węża ssącego, który podłącza się do gniazda wynosi zazwyczaj 9 m. Można także zamówić wąż o nieco innych parametrach.

Krok 3 – lokalizacja jednostki centralnej

Jednostkę centralną odkurzacza centralnego warto umieścić w takim miejscu, by do pomieszczeń mieszkalnych nie docierał hałas. Może to być:

piwnica

garaż połączony z domem

kotłownia

balkon

Warto pamiętać, że trzeba opróżniać pojemnik, do którego wpadają nieczystości. Musi więc być dobry dostęp. Trzeba także wziąć pod uwagę odległość jednostki centralnej od ostatniego gniazda ssącego. Im większa długość rurociągu oraz liczba gniazd, tym większej siły ssącej potrzebujemy. Trzeba więc dopasować jednostkę centralną do swojej konkretnej sytuacji. Taki odkurzacz, która sprawdzi się w jednym domu, niekoniecznie poradzi sobie z perfekcyjnym odkurzaniem w drugim.

Odkurzacz centralny ceny

Ceny zestawu do odkurzania centralnego zaczynają się od ok. 1200 zł. Lepiej jednak wybrać trochę droższy model, za 1600 – 2000 zł. Odkurzacz centralny z wyższej półki kosztuje ok. 3000 zł. Poprowadzenie instalacji to koszt 600 – 1000 zł, w zależności od regionu i miasta. To trochę sporo, ale jest to inwestycja na wiele lat.

