Pomocny (i stylowy) element każdego domu

Wiele z nas chce znaleźć więcej czasu dla siebie, ale… coś nam zawsze przeszkadza. Chaos dnia codziennego, rozpraszacze, ciągłe bodźce, obowiązki – uff, już od samego wymieniania można się zmęczyć. Tymczasem chwile na relaks i nasze hobby są kluczowe dla naszego dobrostanu. Czasem wystarczy nawet kilka, kilkanaście minut dla siebie, aby iść przez dzień ze świeżą energią. Jak więc je sobie podarować?

Ustalmy priorytety, planujmy z wyprzedzeniem, upraszczajmy, co się da (zakupy online, gotowanie większej ilości porcji obiadu na zapas, czy uporządkowana przestrzeń bez zbędnych przedmiotów to tylko kilka możliwości) i… zostawmy sprzątanie profesjonalistom. Z iRobotem każdy z nas może je polubić.

iRobot Roomba łączą skuteczność z eleganckim designem, dopracowanymi detalami i wysoką jakością wykończenia. Nie tylko ułatwia nam codzienność, lecz także doskonale komponuje się z każdym wnętrzem. Szukacie modelu dla siebie? Oto kilka niezawodnych propozycji.

iRobot Roomba® 105 Combo

Ten model na zawsze zmieni wasze podejście do sprzątania. iRobot Roomba® 105 Combo skutecznie usuwa brud, kurz, a nawet ślady stóp. A wszystko to dzięki połączeniu dużej mocy ssącej 7000 Pa, gumowej szczotki z włosiem (która wychwytuje wszelkiego rodzaju zabrudzenia), szczotki bocznej do sprzątania wzdłuż krawędzi i w narożnikach oraz nakładce mopującej z mikrofibry (usuwa brud pozostawiając podłogi nieskazitelnie czyste).

Możemy wybierać spośród wielu trybów pracy: tylko odkurzanie, tylko mopowanie lub połączenie odkurzania i mopowania (czyli sprzątanie 2 w 1). Psst... urządzenie w trybie mopowania automatycznie wykrywa i omija dywany (a także inne przeszkody) i pozwala sprzątać w równych liniach (nawet w ciemności!). Odpowiada za to inteligentny system LiDAR ClearView™.

Łatwa w obsłudze aplikacja Roomba Home pozwala zaplanować sprzątanie w wybranych pomieszczeniach i dostosować je do naszych potrzeb. Możecie wybrać np. tylko bardziej zabrudzone pokoje lub pominąć te, w których obecnie ktoś przebywa.

Wystarczy uruchomić aplikację (głosowo bądź za pomocą przycisku, tak jak jest nam najwygodniej), aby dostosować liczbę przejazdów, ustawić tryb pracy (do wyboru mamy cztery poziomy mocy ssącej i trzy poziomy mapowania), a także zaplanować spersonalizowany harmonogram pracy robota (również w nocy). Bez trudu dostosujemy też ilość wody lub środka czyszczącego. Wszystko po to, aby uzyskać jak najlepsze efekty.

iRobot Roomba® 105 Combo + stacja AutoEmpty

Nawet 75 dni bezobsługowego sprzątania? To możliwe, dzięki stacji dokującej AutoEmpty™, do której iRobot automatycznie opróżnia pojemnik. Specjalne worki AllergenLock™ wychwytują 99% alergenów (takich jak pyłki i pleśń), co pozwala pozbyć się bałaganu i unoszących się chmur kurzu podczas opróżniania. Jedyne, co musimy zrobić to wyrzucić zużyty worek i wymienić go na nowy. Wygodnie, prawda?

iRobot Roomba 205 DustCompactor Combo

Dzięki systemowi mopowania z wbudowaną mikropompą, która steruje przepływem wody i utrzymuje nakładkę czyszczącą w stałym nawilżeniu podczas sprzątania, iRobot pozostawia podłogi lśniące i czyste.

Do dobrze już nam znanych cech urządzenia dodajmy jeszcze zintegrowany system kompresji brudu DustCompactor (jako jedyny robot sprzątający na świecie potrafi kompresować zabrudzenia w pojemniku na brud). Urządzenie kruszy brud bezpośrednio w pojemniku, wykorzystując proces mechanicznego zagęszczania. Efekt? Nie trzeba go opróżniać nawet przez 60 dni! Nie musimy też szukać dodatkowego miejsca na automatyczną stację czyszczącą.

iRobot Roomba Plus 405 Combo + stacja AutoWash

Duża moc ssąca, dwa obrotowe pady mopujące DualClean™ z technologią inteligentnego szorowania SmartScrub oraz gumowa szczotka główna wraz ze szczotką boczną do sprzątania w narożnikach i wzdłuż krawędzi. Szybkie mapowanie domu i sprawna nawigacja. Z iRobot Roomba Plus 405 Combo wszystko jest łatwiejsze.

Urządzenie automatycznie opróżnia pojemnik do szczelnego worka w stacji dokującej Auto Wash nawet przez 75 dni. Stacja pozwala aż na cztery tygodnie pracy robota w trybie mopowania, a także pranie padów po skończonej pracy.

Bardzo pomocna jest intuicyjna aplikacja Roomba® Home. Wystarczy dotknąć ekranu, żeby dostosować ustawienia sprzątania, oszacować jego czas, sprawdzić stan filtra czy ocenić, które pomieszczenia wymagają naszej uwagi.

iRobot Roomba Plus 505 Combo + stacja AutoWash

Model szybko, dokładnie i skutecznie usuwa zabrudzenia oraz trudne plamy z twardych podłóg. Wyróżnia go m.in. system mopowania wyposażony w dwa obrotowe pady mopujące DualClean™ PerfectEdge. Dzięki możliwości wysuwania pada robot zwiększa o18%* pokrycie sprzątanej powierzchni i dociera do narożników oraz dokładnie pracuje przy krawędziach.

Zaawansowana technologia Dirt Detect pozwala z wyprzedzeniem zidentyfikować duże zabrudzenia (zarówno mokre, jak i suche), automatycznie planując dodatkowe przejazdy w tych miejscach.

Robot może pracować zarówno w dzień, jak i w nocy. Wyspecjalizowane czujniki wysokości sprawiają, że urządzenie nie spadnie ze schodów. Dzięki funkcji PrecisionVision z wykorzystaniem AI Roomba rozpoznaje w czasie rzeczywistym przeszkody (typu kable, skarpetki, a nawet niespodzianki pozostawione przez dzieci czy zwierzęta) i sprawnie je omija. Z kolei obrotowe pady mopujące unoszą się automatycznie po wykryciu dywanu, dzięki czemu chronią go przed zamoczeniem.

iRobot automatycznie opróżnia pojemnik do szczelnego worka w stacji dokującej AutoWash nawet przez 75 dni. Stacja pozwala na cztery tygodnie pracy robota w trybie mopowania, a także pranie i suszenie ciepłym powietrzem padów po skończonej pracy. Brud i kurz znika więc na dobre!

Sprzątanie już nigdy nie będzie zakłócać twojego dobrostanu. Wybierz swojego robota Roomba i ciesz się czystymi podłogami.

*18% w porównaniu z systemem mopuącym DualClean™

