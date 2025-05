Wiosna to doskonały okres na to, aby odświeżyć elewację domu, odmalować altanę czy położyć kostkę brukową. To też idealny moment na zaplanowanie oświetlenia w ogrodzie i przemyślenia, czy aby nie potrzebujecie nowego gniazdka elektrycznego, do którego podepniecie swoje wymarzone girlandy świetlne. A może czas na nowe rośliny, pergolę, która zapewni przyjemny cień w upalne dni lub zraszacze?

Martwicie się, że wasze marzenia są trudne do zrealizowania, bo wykraczają poza wasze umiejętności lub zwyczajnie nie macie czasu się tym zająć? Na OLX znajdziecie ekspertów, którzy pomogą wam we wszystkich ogrodowych zadaniach – szybko i profesjonalnie! Zadbają o to, aby ogród nie był źródłem stresu, tylko strefą relaksu dającą miłe wspomnienia.

Wiosenne przebudzenie ogrodu – od czego zacząć?

Wiosna to czas, kiedy chcemy poczuć powiew świeżości, a nic nie daje takiego efektu, jak porządki. Ogród po zimie to jak mieszkanie po remoncie – niby jest, ale nie do końca gotowe. Wraz z pierwszymi promieniami słońca czas zakasać rękawy. A co jeśli chcecie mieć piękny ogród, a zamiast kosić trawę wolicie wygrzewać się w promieniach wiosennego słońca? Są fachowcy, którzy na kilka godzin lub dni przejmą waszą przestrzeń i zrobią z niej oazę spokoju. Za koszenie trawnika, nawożenie, wertykulację czy podcinanie drzew i krzewów ogród odwdzięczy się zapachami i kolorami, a wy będziecie wdzięczni za dodatkowe chwile relaksu. Żeby osiągnąć ten stan wystarczy kilka kliknięć i na OLX znajdziecie ogrodników, którzy zajmą się waszym ogrodem.

Nie kupuj – wypożycz!

A może jednak prace ogrodowe was relaksują i z zamiłowaniem wykonujecie je własnoręcznie, ale jedyne co was ogranicza to brak odpowiedniego sprzętu? Teoretycznie takie urządzenia kupuje się na lata, ale z drugiej strony, po co inwestować w rzeczy, które będą leżały w garażu przez kilka (jak nie kilkanaście) miesięcy w roku? Przestrzeń na ich miejsce można wykorzystać w zdecydowanie lepszy sposób, np. przechowywanie rowerów czy rzeczy idealnych na piknik.

Często też wydaje nam się, że przecież coś z łatwością wykonamy samodzielnie i na pewno będzie to nas super przyjemność, odskocznia, a w zderzeniu z rzeczywistością bywa różnie. No i co potem zrobić z urządzeniem, z którego jednak nie będziemy korzystać?

Wypożyczenie sprzętu dzięki OLX pozwala nam więc też choćby sprawdzić się w nowej roli, jeśli do tej pory czymś się nie zajmowaliśmy.

Jak zatem rozwiązać tę sytuację? Wertykulatory, glebogryzarki, czy myjki ciśnieniowe – to wszystko możecie wypożyczyć na OLX! Zaoszczędzicie miejsce, pieniądze, a w przyszłości nie będziecie musieli się martwić konserwacją tych urządzeń. Co więcej, możecie wypożyczyć nie tylko sprzęt do pracy, ale również do wypoczynku, np. krzesła, stoły, a nawet samego grilla.

Według danych OLX, zainteresowanie wynajmem sprzętów ogrodniczych notuje niemal 40% wzrost liczby ogłoszeń. To nas zupełnie nie dziwi.

Daj się ponieść wyobraźni

Ogród to tak naprawdę przedłużenie naszego mieszkania czy domu, dlatego warto zadbać o jego aranżację. A jaki styl wybrać? Jeśli chcecie być w trendach wybierzcie styl boho. To zgodnie z nim chętnie ozdabiamy przestrzeń łapaczami snów, makramami oraz wiklinowymi, bambusowymi i drewnianymi meblami oraz ozdobami. Czasem niewielki element potrafi zrobić wielką zmianę. Zajmijcie się więc dodatkami, które nadadzą waszej przestrzeni unikalny styl. A prace ogrodowe – te mniejsze i większe – zostawcie fachowcom, których znajdziecie na OLX.

Dzięki tak przygotowanemu ogrodowi nie pozostaje już nic innego, jak oddanie się słodkiemu relaksowi i celebrowaniu chwil w towarzystwie rodziny, przyjaciół i znajomych.

