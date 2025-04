Niektórzy mężczyźni uważają sprzątanie za niepotrzebną stratę czasu. Gdy wracają zmęczeni po pracy, wolą zająć się czymś zdecydowanie milszym, niż domowe porządki. Faktycznie, sprzątanie może być uciążliwe… Tradycyjny odkurzacz zajmuje dużo miejsca i jest dość ciężki. Gdy przechodzimy z pomieszczenia do pomieszczenia, trzeba zawsze przepinać kabel od urządzenia. Często rura od odkurzacza jest dość krótka i wysoki facet musi się zginąć w pół, by odkurzyć. Nic dziwnego, że mężczyźni niespecjalnie palą się do sprzątania mieszkania.

Reklama

Postaw, gdzie chcesz i odpocznij

Na szczęście, istnieje odkurzacz, dzięki któremu sprzątanie staje się szybkie i bezbolesne (dosłownie!). Nowy odkurzacz bezprzewodowy Pure F9 od Electrolux będzie prawdziwą rewolucją w twoim domu. Urządzenie jest idealnym połączeniem najlepszych cech odkurzacza tradycyjnego i pionowego. Na jednym ładowaniu akumulatora spokojnie wysprząta całe mieszkanie do 180 m2. Jednocześnie nie musisz martwić się o kłopotliwy kabel od odkurzacza. Samostojąca konstrukcja odkurzacza Pure F9 sprawia, że w każdej chwili możesz zrobić przerwę i postawić urządzenie w dowolnym miejscu w mieszkaniu.

Odkurzacz do domu i ... samochodu!

Unikalny mechanizm z funkcjonalnym, przesuwnym góra/dół pojemnikiem na kurz oraz wyciągany i elastyczny wąż sprawiają, że odkurzacz dociera w nawet najmniejszy zakamarek. Z Pure F9 odkurzanie trudno dostępnych miejsc, takich jak karnisz, klimatyzator, lampy, narożniki czy miejsca pod meblami nie stanowi już żadnego problemu. Urządzenie doskonale sprawdzi się również jako odkurzacz ręczny do usuwania sierści pupila z kanapy czy fotela, a nawet do posprzątania wnętrza samochodu. Dzięki bardzo jasnemu oświetleniu LED w ssawce, zanieczyszczenia będą widoczne nawet w słabo widocznych i zaciemnionych miejscach np. pod kanapą. Kurz i brud nie mają najmniejszych szans!

Lekki i ergonomiczny odkurzacz

Magia nowości Electrolux polega na dużej mocy w małym i lekkim urządzeniu, ponieważ odczuwalny ciężar Pure F9 to tylko 0,9 kg przy module usytuowanym na dole! Dzięki temu nie obciążysz nadgarstka i będziesz miała większą kontrolę ruchów. Odkurzacz posiada również ergonomiczną konstrukcję – teleskopową regulowaną rurę można dostosować do wzrostu sprzątającej osoby. Nawet jeśli twój mężczyzna nie jest już młodzieniaszkiem lub miewa problemy z kręgosłupem, odkurzanie z Pure F9 nie będzie dla niego męczące i szkodliwe.

Idealny odkurzacz dla alergików

Bezprzewodowy odkurzacz Pure F9 sprawdzi się doskonale w domach alergików, którzy muszą mieszkać w niemalże sterylnych warunkach. Czyste i zdrowe powietrze zapewni szczelny zbiornik na kurz oraz 5-stopniowa filtracja powietrza wylotowego, które zatrzymują ponad 98,6% mikro pyłów! Za skuteczne i dokładne zbieranie kurzu odpowiedzialna jest główna ssawka, która wciągnie kurz nawet z najmniejszych zakamarków. Dodatkowo jej konstrukcja umożliwia łatwe czyszczenie szczotki obrotowej, co jest niezwykle ważne dla osób cierpiących na alergię.

Odkurzacz Pure F9 od Electrolux nie ma litości dla kurzu - jest szybki, dokładny, a przy tym poręczny. Twój facet nie będzie miał argumentów, by się wymigać od sprzątania ;)

Reklama

Materiał powstał we współpracy z marką Electrolux