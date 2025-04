Huawei już od dwóch lat rozwija swój ekosystem Huawei Mobile Services (w skrócie: HMS), bo zależy mu na stworzeniu solidnej alternatywy dla rozwiązań dostępnych na rynku. I wygląda na to, że nieźle mu idzie - na świecie aktywne ID Huawei ma 390 milionów użytkowników, w Polsce – aż 2,4 miliona. W HMS wyposażone są najnowsze smartfony marki (à propos nowości, 21 października premierę będzie miał smartfon z serii Nova). Sprawdzamy, czy jest to system przyjazny użytkownikowi, łatwy w obsłudze, bezpieczny i co wyróżnia go na tle konkurencji.

ID Huawei - klucz do świata HMS

Zacząć trzeba oczywiście od ID Huawei, czyli konta użytkownika, które pozwala logować się do wszystkich usług HMS. Założenie go jest banalnie proste – wykorzystujemy do tego dowolny dotychczasowy adres e-mail lub kojarzymy je z kontem Google czy Facebooka. Możemy ustawić sobie własny kod dostępu, logować się za pomocą odcisku palca lub skorzystać z funkcji wykrywania twarzy. Dzięki ID nasze dane są zsynchronizowane pomiędzy urządzeniami a Chmurą, więc bez problemu i bez każdorazowego dokonywania autoryzacji możemy poruszać się po aplikacjach i usługach Huwaei.

AppGallery – sklep z aplikacjami

W AppGallery znajdziemy aż 1700 polskich aplikacji i 34 tys. zagranicznych. Za ich pomocą zrobimy przelew w banku, obejrzymy film lub posłuchamy muzyki (m.in. Player, Ipla, Tidal czy Deezer), zarezerwujemy sobie wycieczkę lub hotel (Booking, Trip, Tui), zjemy coś dobrego (Pyszne.pl, Bolt, KFC), zrobimy zakupy (Allegro, Lidl Plus, Rossmann), zamówimy taksówkę lub sprawdzimy drogę (Jak Dojadę, Bolt, iTaxi). Jeśli interesującej nas aplikacji akurat tam nie ma, to system przekieruje nas do bezpiecznego źródła, gdzie na pewno będzie dostępna. AppGallery aktualizuje wszystkie aplikacje, nawet te ściągnięte poza sklepem. Najbardziej aktywni użytkownicy (często oceniający apki i biorący udział w konkursach) mogą liczyć na promocje i prezenty w App Gallery - zgromadzone punkty lub kupony rabatowe wymienia się na rozmaite produkty lub usługi. Takich bonusów w innych ekosystemach nie ma, więc to miła niespodzianka.

Integracja z bankami

Często krytykowano HMS-a za to, że nie jest wystarczająco zintegrowany z aplikacjami bankowymi. Producent wziął sobie to do serca i obecnie kładzie na to szczególny nacisk. Ekosystem korzysta z usług siedmiu dostawców (PKO BP, Millennium, mBank, Crédit Agricole, Noble Bank i Getin, Alior), a oferta cały czas rośnie. Dostępnych jest kilka rodzajów płatności: za pomocą karty płatniczej, Huawei Points, carrier billing (dopisywanie wydatków do rachunku za telefon) w sieciach Play, Plus i T-Mobile oraz PayPala i PayU, ale te dwie ostatnie są uzależnione od właściciela aplikacji. Można też płacić BLIKiem.

Z Petal Maps się nie zgubisz

Petal Maps mają wszystko, czego potrzebujemy do zaplanowania sobie trasy: możliwość podejrzenia rzeczywistego ruchu i aktualnych warunków na drodze, łatwe dodawanie przystanków (np. w sugerowanych przez system strefach odpoczynku) czy zaznaczanie i dodawanie do historii nawigacji oraz synchronizowanie z Chmurą ulubionych i często odwiedzanych miejsc. Oferuje różne tryby nawigacji: samochód, rower, komunikacja miejska, tryb pieszy itp. W przypadku tego ostatniego, poinformuje nas o spalonych kaloriach, a jeśli przesiądziemy się z samochodu na rower, na podstawie symulacji oceni oszczędność emisji dwutlenku węgla. Gratką dla miłośników nowoczesnych rozwiązań jest HUD (Head Up Display), czyli bardzo wygodny tryb wyświetlania informacji na szybie samochodu.

Chmura Huawei – bezpieczeństwo i wygoda

Chmura to bezpieczny magazyn naszych danych. Trafiają tam informacje o ustawieniach telefonu, nasze kontakty, zdjęcia, dokumenty, wydarzenia w kalendarzu, a także dane zewnętrznych aplikacji, m.in. Facebooka i WhatsAppa. Chmura tworzy ich kopie zapasowe oraz umożliwia ich łatwe i szybkie przywracanie. Co ważne, dostęp do niej możliwy jest z każdego urządzenia podłączonego do Internetu, a nie tylko ze swojego prywatnego smartfona. Oddzielną przestrzenią na dane w Chmurze jest Huawei Drive, czyli osobisty dysk sieciowy, który zapewnia łatwy dostęp do plików.

Dzięki opcji „Znajdź urządzenie” nie musimy się martwić, jeśli zgubimy telefon. Pomoże nam ona zlokalizować nasz smartfon, a w razie potrzeby zablokować go i śledzić, a także zdalnie usunąć dane przy pomocy innego mobilnego urządzenia z naszym ID Huawei.

Petal Search zawsze doradzi

Petal Search to nie tylko wyszukiwarka internetowa, ale też osobisty doradca. Znajdziemy tam właściwie wszystko: od odpowiedzi na nasze pytania przez wiadomości ze świata i prognozę pogody aż po ciekawe aplikacje (oraz ich aktualizacje), pobliskie atrakcje oraz promocje w sklepach. Petal Search ma też wbudowanego tłumacza oraz konwerter walut. Dzięki możliwości ustawiania rozmaitych filtrów, będziemy mieć pewność, że system weźmie pod uwagę nasze preferencje, zainteresowania, lokalizację, budżet itp.

Nie bójmy się nowego!

Okazuje się, że Huawei to nie tylko jakościowe, funkcjonalne i designerskie urządzenia. Również w przypadku systemu operacyjnego, producent spisał się wzorowo. HMS jest przyjazny użytkownikowi, łatwy w obsłudze, intuicyjny, bezpieczny oraz bogaty w oferty i funkcje, których nie znajdziemy u konkurencji. Warto dać mu szansę!

