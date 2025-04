Studia mebli kuchennych urządzą kuchnię od A do Z. Ale nawet mała kuchnia w kawalerce będzie cię kosztować co najmniej 7000 zł, a duża co najmniej dwa razy więcej. Dużo zaoszczędzisz, kupując gotowe meble kuchenne w Leroy Merlin, Castoramie, Obi, Praktikerze, IKEA.

Niższe ceny są także w sklepach fabrycznych znanych producentów mebli kuchennych i u lokalnych stolarzy, na allegro.pl, na olx.pl. Dobrym pomysłem jest także odnowienie starych szafek kuchennych lub zakup używanych nie zniszczonych, które się komuś znudziły.

Możesz także ograniczyć ilość szafek do niezbędnego minimum i uzupełnić zestaw półkami, które są dużo tańsze. Koszt mebli kuchennych wzrasta, gdy wybierzesz bardzo drogi blat. Warto znaleźć więc tańszy, a funkcjonalny i trwały.

Meble kuchenne - tanio i niezbędnie. Policz, ile szafek potrzebujesz!

Wiadomo, że cena mebli kuchennych zależy nie tylko od jakości i designu, ale także od ilości. Bo każda szafka to konkretna cena (nawet każdy korpus i każde drzwiczki osobno). Wiele z nas popełnia błąd, kupując tyle szafek, ile tylko ściany kuchni mogą pomieścić.

To prawda, że z czasem wszystkie się zapełniają ale... może jednak warto wybrać modny minimalizm i żyć zgodnie z tym trendem? To, czego na pewno potrzebujesz,to:

szafki pod zlewozmywak

miejsce na garnki, talerze i kubki

szafki z szufladami na drobiazgi

szafki na produkty spożywcze

szafki na mały sprzęt agd.

I tylko tyle. Zastanów się, czy wszystkie muszą być z drzwiczkami? Może ładne kubki powiesisz na ładnych wieszakach? Może mikser i blender będziesz trzymać na blacie, czy na odkrytej półce? Albo może kupisz modele, które też da się zamocować na ścianie? Idąc tym tropem kupisz optymalną ilość szafek.

Meble kuchenne - tanio i praktycznie. Wykorzystaj stare szafki!

Jeśli nie masz swoich, wymagających tylko odnowienia, poszukaj. Źródeł zdobycia tanich mebli kuchennych jest więcej niż się spodziewasz:

Popytaj w rodzinie i wśród znajomych . Może w najbliższym czasie ktoś będzie się pozbywał jeszcze dobrych mebli kuchennych i odda ci za darmo lub za niewielką kwotę.

. Może w najbliższym czasie ktoś będzie się pozbywał jeszcze dobrych mebli kuchennych i odda ci za darmo lub za niewielką kwotę. Przejrzyj pod tym kątem portal internetowy allegro.pl lub olx.pl, wpisując w wyszukiwarkę hasło meble kuchenne tanie lub meble kuchenne używane.

wpisując w wyszukiwarkę hasło meble kuchenne tanie lub meble kuchenne używane. Przeglądaj ogłoszenia w lokalnej prasie.

w lokalnej prasie. Napisz na facebooku (na swojej tablicy lub w tematycznej grupie), że szukasz używanych mebli kuchennych.

Meble kuchenne - tanie odnowienie

Używane szafki w dobrym stanie być może wcale nie będą wymagały remontu ani odświeżenia. A jeśli nawet, to nie jest on bardzo kosztowny. Wymiana zawiasów to koszt kilkudziesięciu złotych. Sposobów na odnowienie frontów jest kilka.

Malowanie. Są naprawdę dobre farby, którymi da się pomalować na każdy wybrany przez ciebie kolor każdą szafkę. Nie tylko drewnianą, ale także z laminatu. Jeśli jest jakiś ubytek okleiny, możesz go przed malowaniem zaszpachlować. Koszt malowania 50 – 100 zł.

Oklejanie. Fronty szafek można okleić okleiną samoprzylepną lub zmywalną tapetą. Są też naklejki z folii przylepnej które można zamówić w internecie. Dostajemy docięte na wymiar, w wybranym przez nas wzorze. Koszt takiego odnawiania także nie przekracza 100 zł.

Wymiana drzwiczek. Jest to możliwość o której nie wszyscy wiedzą. W starych szafkach kuchennych można wymienić drzwiczki. Jeśli mają nietypowe wymiary, można je zamówić u stolarza. Jeśli typowe, to najprościej kupić je w supermarkecie budowlanym. Ceny od ok. 50 zł za sztukę do 200 zł.

Używane meble kuchenne na olx - jak dobrze kupować?

Tanie meble kuchenne -sposób drugi. Kup tani zestaw w supermarkecie lub na allegro!

W supermarketach budowlanych często są oferowane zestawy mebli kuchennych tanich, bo w cenie 300 – 800 zł. Czasem w zestawie jest 5 szafek, ale czasem więcej. Jeśli długość zestawu wynosi ponad 2 m, to z powodzeniem można z nim umeblować wygodnie kuchnię, dodając np. jeszcze półkę.

Takie zestawy składają się z mebli w paczkach, do samodzielnego montażu. Każda szafka ma swój osobny blat. Jeśli ktoś chce mieć blat jednolity, trzeba go dokupić osobno i dociąć na wymiar. Usługę docięcia oferują supermarkety budowlane bezpłatnie. Można także zamówić blat u stolarza wraz usługą montażu, bo wymaga to pewnych umiejętności.

Tanie meble kuchenne - sposób trzeci. Kup szafki kuchenne na wymiar w supermarkecie

Wiele supermarketów budowlanych i IKEA, oferują wykonanie bezpłatnie projektu zagospodarowania kuchni. Do zabudowy proponują meble kuchenne dostępne u nich, ale jeśli nawet powstaje problem niewykorzystanych np. 5 cm, 10 cm, 20 cm lub 25 cm, to projektant zawsze znajduje wyjście z sytuacji.

Zaproponuje montaż wąskiej szafki z okrytymi półkami, zaślepkę (jeśli szpara jest bardzo mała) lub jeszcze inne rozwiązanie. Projektant pomaga także dobrać blat.

Po wykonaniu projektu i akceptacji, klient dostaje wykaz wszystkich szafek i elementów które ma kupić i może je sobie zmontować we własnym zakresie. Niektóre supermarkety oferują także usługę płatnego montażu. Takie meble kuchenne zwykle są tańsze od zamówionych w studiu kuchennym, nawet o 2000 zł, a bywa że więcej.

Jak samodzielnie zaprojektować idealną kuchnię? To proste!

Sposób czwarty: skorzystaj z promocji

Producenci mebli, salony mebli kuchennych i supermarkety urządzają różne promocje w ciągu roku. Czasem oferują meble kuchenne tańsze, bo bez VAT, czasem ogłaszają tzw. wielkie czyszczenie magazynu itd. Zawsze wtedy można wyposażyć kuchnię w meble o ok. 10 – 20 proc. taniej.

Sposób piąty: półki nie są gorsze

Jak w przypadku każdego pomieszczenia, tak i w przypadku kuchni, najważniejszy jest dobry projekt. Jeśli masz wyobraźnię, możesz pogłówkować i np. zaprojektować swoją kuchnię tak, aby szafki stanowiły tylko tzw. dolną zabudowę.

Na górze nad blatem możesz mieć kilka półek, relingi i różne wieszaki, które z powodzeniem zastąpią szafki. To także są meble kuchenne tanie! Z wiszących na wieszakach patelni, tarek, kubków czy garnków można zrobić ciekawą kuchenną dekorację, która będzie atutem tego wnętrza, a nie jego wadą.

Naprawdę nie wszystko trzeba chować w szafkach. Półki możesz także zrobić ze starych drewnianych skrzynek po owocach (np. pomalowanych), wiklinowych koszyków, jeśli je masz i nie bardzo wiesz, co z nimi zrobić, z kawałków desek zawieszonych na grubych sznurach lub łańcuchach. Pomysłów jest naprawdę sporo!

