O zawilgoceniu łazienki lub dużym prawdopodobieństwie jej zawilgocenia w niedalekiej przyszłości może świadczyć zaparowane lustro. Gdy w pomieszczeniu jest za dużo wilgoci od dłuższego czasu, wtedy fugi ciągle się brudzą mimo czyszczenia, może być też widoczna pleśń na ścianach. Po wejściu do pomieszczenia czuje się wilgotne powietrze i unoszącą się stęchliznę. Przyczyną może być wyciek z rury wodociągowej lub kanalizacyjnej i systematyczne kapanie wody na podłogę (choćby minimalne, nie zauważone w porę) zła wentylacja, ale także brak dbałości z naszej strony o wycieranie mokrej podłogi.

Sprawdź i usprawnij wentylację

W każdej łazience musi być obowiązkowo kratka wentylacyjna. Tak nakazuje prawo budowlane. Przystaw do kratki zapaloną świeczkę. Jeśli płomień zdecydowanie wychyla się do kanału wentylacyjnego, to znaczy że łazienka ma dobrą wentylację. Zamiast świeczki możesz użyć zwykłej kartki papieru. Jeśli przystawiona kartka nie spadnie, to także oznacza dobry ciąg powietrza. Ale jeśli okaże się, że wentylacja jest słaba, trzeba wezwać kominiarza, aby ją udrożnił. Czasami potrzebny jest remont kanału wentylacyjnego.

Zadbaj, aby drzwi miały otwory

Typowe drzwi łazienkowe mają na dole podcięcie lub okrągłe otwory. Dzięki nim również następuje wymiana powietrza. Wilgotne powietrze z łazienki przechodzi do innych pomieszczeń mieszkania i na na odwrót. Jeśli drzwi nie mają otworów i ich nawiercenie jest problemem, trzeba zostawiać je lekko uchylone, a na czas, gdy wychodzisz do pracy, nawet całkowicie otwarte. Jeśli równocześnie będziesz zostawiać otwarte drzwi do kuchni lub do pokoju i uchylone okno, łazienka zostanie bardzo dobrze osuszona. Rzadziej trzeba będzie odnawiać łazienkę. Warto wyrobić sobie taki nawyk.

Sprawdzaj stan rur

Stare, dawno nie wymieniane rury mogą w pewnym momencie przerdzewieć. Dlatego trzeba co jakiś czas oglądać je, szczególnie miejsca łączenia dwóch odcinków i okolice wodomierzy. Nawet mały wyciek z rur kanalizacyjnych lub wodnych może doprowadzić do powstania problemu wilgoci.

Dobrze zabezpiecz ściany i podłogę

Idealnymi okładzinami na ściany w łazience są kafelki, zwłaszcza o małej nasiąkliwości (klasa 3). Im większe płytki łazienkowe tym mniej fug czyli mniej miejsc, przez które woda może wnikać w mur. Godne polecenia są też tzw. płytki bezfugowe, zwane rektyfikowanymi. Wybierając fugi i silikon do łazienki, trzeba zwrócić uwagę, aby były to preparaty do pomieszczeń mokrych, odporne na pleśnie. Jeśli nie kładziemy płytek na całe ściany, to do malowania warto użyć farbę do pomieszczeń wilgotnych. Farby te prawie wszyscy producenci nazywają: "Kuchnia i łazienka". Zawierają one środek przeciwpleśniowy. Kto decyduje się na drewno w łazience, ten powinien wybrać bardzo twardy, egzotyczny gatunek , np. iroko, merbau.

Izolacja przeciwwilgociowa

Nawet jeśli na ścianie mają być płytki, to przed ich położeniem nie zaszkodzi zastosować folię w płynie, zaprawę hydroizolacyjną lub masę uszczelniającą.

