Krzewy ozdobne, które potrafią zakwitnąć nawet wtedy, gdy temperatura dochodzi zaledwie do 2 – 5 st. C, skracają czas oczekiwania na wiosnę. Sprawiają, ze uśpiony, szary ogród nabiera barw. Do najbardziej znanych należy: leszczyna pospolita, dereń jadalny, wawrzynek wilczełyko, oczar, kalina wonna, wierzba, forsycja. Ich kwiaty nie są może tak urodziwe jak krzewów ozdobnych kwitnących wiosną i latem, ale cieszą oczy po szarej, pozbawionej kolorów zimie.

Leszczyna pospolita

Ten krzew dorasta do 5 m. Nadaje się do dużych ogrodów. Jest jednocześnie krzewem o jadalnych owocach – orzechach laskowych. Kwiaty męskie tworzą charakterystyczne kotki, żeńskie wyglądają jak pąki i w czasie kwitnienia widoczne są jedynie ich czerwone znamiona. Leszczyna kwitnie już od lutego. Należy ją sadzić w słońcu lub w półcieniu. Lubi gleby żyzne, wapienne, ale dobrze rośnie tez na słabszej.

Wierzba

Znanych jest ponad 400 gatunków wierzb. Są wśród nich drzewa, ale też krzewy np.: wierzba wiciowa wierzba purpurowa, wierzba szara, wierzba pięciopręcikowa. Męskie kwiatostany wierzby są bardzo ozdobne - to popularne bazie, które ukazują się przed liśćmi. Pyłkiem wierzb żywią się pszczoły i inne owady. Krzewy te lubią światło. Niektóre gatunki wolą mokre gleby, inne suche i piaszczyste.

Wawrzynek wilczełyko

To niski krzew, dorasta do ok. 1,5 m wysokości, kwitnie często w marcu, ale bywa, że nawet w lutym. Kwiaty są drobne, różowe, rzadziej białe, ładnie pachną. Wawrzynek dobrze znosi cień i silne mrozy, ale nie lubi suszy. Jego pędy i kwiaty są trujące. Lubi gleby próchnicze.

Forsycja

Przy sprzyjającej pogodzie i w nasłonecznionym zacisznym miejscu zakwita pod koniec marca, a gdy przedwiośnie jest zimne, wtedy na początku kwietnia. Jest niemal oblepiona delikatnymi żółtymi kwiatami. Uformowana w kulę wygląda wtedy niczym słońce w ogrodzie. Dorasta do ok. 3 metrów wysokości. Najpopularniejsze odmiany to forsycja pośrednia i zwisająca. Spotykana jest także odmiana karłowata, sadzona na skalniakach.

Dereń jadalny

Urośnie w każdym ogrodzie. Nie ma dużych wymagań co do gleby. Najlepiej posadzić go w słońcu, wtedy jego jadalne owoce mają najwięcej aromatów. Wspaniałe na nalewki. Drobne żółte kwiaty pojawiają się u progu wiosny. Jesienią krzew zdobią owoce. Dereń jest bardzo wartościowym krzewem na naturalistyczne żywopłoty.

Kalina wonna

Należy do krzewów ozdobnych zakwitających jeszcze przed nadejściem wiosny. Jej kwiaty tworzą wiechowate kwiatostany, które słodko pachną. Kalina jest krzewem wytrzymałym, ale najlepiej posadzić ją w miejscu zacisznym i osłoniętym od wiatru. Lubi próchniczną glebę. Dorasta do 2,5 m.

Oczary

Kwitną na żółto, pomarańczowo, czerwono. Czasem ich kwiaty mają kolor miedzi. Ukazują się najczęściej w lutym i wyglądają trochę jak kolorowe pajączki. Nie przemarzają nawet gdy przyjdzie mroźna pogodna. Niektóre krzewy oczarów pachną. Dorastają do 3 – 4 m. Warto je sadzić w słońcu lub półcieniu, w umiarkowanie żyznej glebie. Źle znoszą jedynie suszę.