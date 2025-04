Reklama

Praca, dom, a do tego własne pasje i rozwój – czy da się to wszystko pogodzić? Tak, ale tylko jeśli nauczymy się delegować obowiązki i pozwolimy sobie pomóc. Nie wszystko musi być na naszej głowie! Ustalmy z rodziną plan działania i grafik zadań. Jedna osoba może np. zająć się odkurzaniem, a druga zmywaniem. Gotowanie zostawmy z kolei ekspertom. Z pomocą wielofunkcyjnego robota kuchennego Kohersen CY021 z funkcją gotowania z łatwością przygotujecie smaczne i zdrowe dania. Przyrządzanie potraw stanie się prawdziwą przyjemnością!

Wszechstronne urządzenie o nieskończonych możliwościach

Obiecujemy, że świetnie sobie poradzicie, nawet jeśli do tej pory zdarzało wam się przypalić wodę na herbatę. Produkt cenionej marki Kohersen, którą zdążyliśmy dobrze poznać dzięki poprzedniemu robotowi gotującemu, MyCook, oraz linii wyjątkowych naczyń do gotowania BLACK CUBE®, jest łatwy, przyjemny i niezwykle komfortowy w użytkowaniu. Znajdziecie w nim aż 18 automatycznych programów i 30 manualnych funkcji. Na pewno nie raz skorzystacie też z ponad 320 gotowych, darmowych przepisów w języku polskim na dania na zimno oraz na ciepło, 152 dostępnych offline w urządzeniu, pozostałych do pobrania online z chmury, która jest stale aktualizowana. Receptury są dopracowane i sprawdzone przez gospodynie domowe, część również przez technologia żywności

Robot kuchenny Kohersen CY021 wymiesza i wyrobi ciasto na pizzę, pieczywo i babeczki, zagęści sos. Przygotuje żywność na parze (na 3 poziomach), usmaży, udusi, a także posieka, zmieli i sproszkuje, podgrzeję potrawę i przepłucze produkty. Pozwoli przyrządzić owsiankę, owocowe smoothie, domowy jogurt, sok, dżem, czy kleik ryżowy dla najmłodszych na śniadanie. Z równą łatwością przygotujemy z nim bulion, wolno duszony gulasz albo zupę-krem na obiad. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk na wygodnym, dotykowym ekranie, aby wyczarować pomysłowe danie. Możemy też ustalić własne parametry: czasu, prędkości, temperatury oraz mocy grzania potrawy.

Co ważne, nie musicie martwić się też o czyszczenie urządzenia. Robot posiada automatyczny program, dzięki któremu sam zrobi porządek ze swoją misą.

Inteligentna technologia, która ułatwia życie

Wielofunkcyjny robot kuchenny wyposażono w duży ekran dotykowy z przyjaznym interfejsem o wysokiej rozdzielczości. Przeglądanie panelu zarządzenia urządzeniem jest więc wygodne i intuicyjne. Z tego poziomu możemy np. sprawdzić programy, wyszukać przepisy, przeglądać historię i ulubione dania.

Urządzenie może pochwalić się bardzo mocnym silnikiem i mocą grzewczą (2000 W), co pozwala nie tylko wyprzedzić niemal wszystkie podobne urządzenia innych marek, ale przede wszystkim gwarantuje pełną funkcjonalność: 10 000 obrotów na minutę pozwoli zmielić nawet najtwardsze składniki, a wysoka temperatura sprawi, że można bezpiecznie przygotować każdy rodzaj mięsa czy ryby. Posiada duże i solidne 2,3-litrowe naczynie, a także zestaw do przygotowywania potraw na parze, zdejmowaną wagę i zestaw akcesoriów. Koniecznie wypróbujcie wyjątkowe końcówki: specjalną łopatkę do wyrabiania ciasta czy mieszadło saute, a także koszyczek do gotowania na parze i oczyszczania składników.

Wiele osób doceni na pewno aplikacją mobilną smart home TUYA Smart. Dzięki niej przygotujecie dania dla całej rodziny, nie ruszając się z kanapy! Wystarczy sterować pracą urządzenia za pomocą smartfona.

Robot dzięki niewielkim wymiarom wpasuje się do każdej, nawet małej kuchni, a do tego z powodzeniem zastąpi wiele innych urządzeń takich, jak blender, mikser, parowar, ubijaczkę, sokowirówkę, a także garnek i patelnię. Wyróżnia go też stylowy wygląd. Możecie wybrać spośród trzech wariantów kolorystycznych. Czarny, biały lub srebrny – który z nich najlepiej pasuje do wystroju waszego pomieszczenia?

Warto dołączyć do Klubu Kohersen. Tylko w ten sposób zyskacie 20% rabatu na części zamienne, stały dostęp do bogatej bazy przepisów (także w wersji online), informacje o rabatach, aktualizacjach systemu, nowych recepturach, a także ekskluzywnych ofertach dla Klubowiczów. Więcej informacji znajdziecie na stronie www.kohersen.pl.