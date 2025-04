Wiele kobiet codziennie budzi się niewyspana, lecz nie zna przyczyny takiego stanu. Z reguły upatruje powodu w zbyt małej ilości przespanych godzin. W wielu sytuacjach okazuje się, że jest zupełnie inna przyczyna - niewygodny i źle dopasowany materac! Materac, na którym śpimy, ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie. Jaki materac wybrać? Na co należy zwrócić uwagę przy zakupie?

Reklama

Sprężystość i twardość

Dobry materac nie może być zbyt miękki ani zbyt twardy. Powinien za to przystosowywać się do kształtów ciała. Dla osób drobnych

i szczupłych lepszy będzie model o średniej twardości, w wypadku cięższych, dobrze zbudowanych – odpowiedniejszy okaże się materiał twardy.

Podparcie kręgosłupa

Ważną cechą jest elastyczność. W pozycji na boku twój kręgosłup powinien być prosty, zaś podczas leżenia na plecach, w kształcie litery „S”. Można to łatwo sprawdzić samemu. Jak? Wystarczy położyć się na materacu na plecach i wsunąć rozłożoną dłoń pod odcinek lędźwiowy. Jeśli ręka napotka na lekki opór, oznacza to, że kręgosłup ma odpowiednie podparcie.

Rozmiar

To również niezwykle istotny czynnik. Materac powinien być dłuższy minimum o 20 cm od wzrostu śpiącej osoby. Jeśli cierpisz na otyłość lub w ciągu nocy wiercisz się, przewracasz się z boku na bok wiele razy, wybierz materac szeroki. Zwiększy to nie tylko twój komfort snu, ale także osoby śpiącej obok. Coraz bardziej popularne rozwiązanie tego typu sytuacji to zastosowanie dwóch pojedynczych materaców zamiast jednego podwójnego.

Rodzaj wkładu

Jest ich mnóstwo (lateksowe, piankowe, sprężynowe). Najlepsze jakościowo są materace wypełnione materiałem termoelastycznym. Dostosowują się on pod wpływem temperatury do kształtu ciała i najlepiej podpiera kręgosłup.

Więcej o urządzaniu sypialni:

Jak wybrać materac idealny?

Najwygodniejsze łóżka dla Twojej sypialni

Urządzanie sypialni według feng-shui

Reklama



napisane na podstawie artykułu Małgorzaty Świgoń/Przyjaciółka