Kiedyś mole były bardziej wybredne i głównie żywiły się wełną, futrem, piórami, skórą. Jednak wraz z postępem cywilizacji one też wzbogaciły swoje menu o mieszanki włókien sztucznych z naturalnymi. Dziś żadna tkanina nie jest bezpieczna. Na szczęście znamy skuteczne sposoby zwalczania tych żarłocznych owadów!

4 skuteczne sposoby walki z molami:

1. Opary octu

Opróżnij szafę. W niewielkim naczyniu zagotuj szklankę octu i gorący, mocno parujący płyn wstaw do szafy, w której zagnieździły się mole. Naczynie umieść na żaroodpornej podstawce. Zamknij szczelnie drzwi. Po 10-15 minutach wyjmij garnek i dobrze wywietrz szafę. Dla pewności powtórz zabieg 2-3 razy.

2. Niska temperatura

Ubrania, na których widoczne są ślady żerowania moli wyczyść, zapakuj do foliowej torby i włóż do zamrażalnika na 3-4 godziny.

3. Słońce

Wynieś ubrania na dwór i pozostaw na słońcu przez ok. 90 minut. Już przy temp. 20 stopni C promienie słoneczne skutecznie zniszczą dorosłe owady i larwy. Bardziej odporne są poczwarki. By się ich pozbyć trzeba je naświetlać dłużej – przez około godzinę.

4. Zapach

Dorosłe mole mają bardzo wrażliwy zmysł węchu, a jednocześnie nie znoszą olejków eterycznych, które są dla nich trujące. Porozkładaj więc w szafach saszetki z suszoną lawendą, rozmarynem, skórkami pomarańczy. Wyroby z wełny lub futra możesz posypać pieprzem, który także odstrasza mole.

5. Środki gotowe

Użyj saszetek zapachowych, syntetycznych olejków aromatycznych, które odstraszają owady (od 2 zł). Olejkami posmaruj półki i szuflady, saszetki rozłóż między odzieżą. Bardzo skuteczne są także płytki feromonowe (bezzapachowe). Te ostatnie wabią i wyłapują dorosłe samce. Ich skuteczność trwa przez ok. 3 miesiące (cena ok. 7 zł). Umieść je w garderobie lub szafie.

Autorka jest dziennikarką "Przyjaciółki" i "Poradnika Domowego".

