Roztocze uwielbiają ciepło, kurz i wilgoć. Nic dziwnego, że najwięcej roztoczy jest w naszych materacach i łóżkach. Mają tam wszystko co lubią. Zresztą cała sypialnia też jest dla nich całkiem miłym lokum. Zwłaszcza gdy rzadko odkurzamy materac, nie za często wietrzymy pościel, przykryliśmy podłogę miękkim puszystym dywanem lub wykładziną i zdarza nam się nie sprzątać przez kilka miesięcy za szafą i za łóżkiem.

Jak pozbyć się alergenów z sypialni: materac

Jest w nim i kurz i roztocze, które czują się tu, niczym ryba w wodzie. Mają bowiem pełno naskórka, którym się żywią, trochę wilgoci z naszego potu i jest im cieplutko, co sprzyja rozmnażaniu. Aby się ich pozbyć, raz w tygodniu odkurzaj materac, najlepiej odkurzaczem z filtrem HEPA dla alergików. Pomyśl o przykryciu materaca nakładką, którą łatwiej wytrzepać i zimą wymrozić.



Jak pozbyć się alergenów z sypialni: pościel

Zmieniaj ją minimum co dwa tygodnie. Pierz nie tak, jak radzą producenci proszków, czyli w najniższej temperaturze, ale w 60 st C, bo dopiero w takiej roztocze giną. Co jakiś czas pierz również kołdrę i poduszkę (także w 60 st. C). Gdy tylko to możliwe, wietrz je. Latem na słońcu, zimą na mrozie. Ostre promienie i mróz zabijają roztocze.



Jak pozbyć się alergenów z sypialni: dywan i podłoga

Gdy z sypialni korzysta alergik, to z dywanu najlepiej zrezygnować. Jeżeli koniecznie chcemy go mieć, trzeba go co 2–3 dni odkurzać odkurzaczem z filtrem HEPA i końcówką zwaną trubo- lub elektroszczotą, która starannie usuwa włosy, sierść i najmniejsze drobinki. Przynajmniej raz w tygodniu przecieraj podłogi wilgotnym mopem, ale nie używaj płynu o wyrazistym zapachu. Stosuj mydliny lub płyn ekologiczny, np. z sodą.



Jak pozbyć się alergenów z sypialni: dekoracje

Wprawdzie sypialnia bez gadżetów nie jest zbyt przytulna, ale kto walczy z alergią, ten powinien unikać nadmiaru dekoracji. Szczególnie dużo kurzu gromadzą suszone i sztuczne kwiaty, abażury, książki. Jeśli lubisz kwiaty, zdecyduj się na żywe. Książki trzymaj w przeszklonych szafach. Wiklinę i inne plecionki odkurzaj częściej niż tradycyjne meble z drewna i płyt.



Jak pozbyć się alergenów z sypialni: zasłony

Często zapominamy, że i one mogą być siedliskiem najczęstszego alergenu, jakim jest kurz. Przy ich zasuwaniu i odsuwaniu kurz wzbija się w powietrze, powodując kaszel lub katar. Jeśli koniecznie chcesz je mieć, zrezygnuj z grubych i poliestrowych (sztuczne włókna przyciągają kurz), a powieś lekkie bawełniane, które pierz jak najczęściej.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"