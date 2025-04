Choinkę, zgodnie ze zwyczajem, większość z nas zwykle ubiera dopiero w okolicach Wigilii. Ale mniejsze dekoracje warto ustawić i powiesić wcześniej. Ku radości małych i dużych dzieci. Oczywiście w czasie Świąt nadal będą zdobić mieszkanie. Zrobisz je łatwo i szybko z bombek, świec, jabłuszek, ekologicznych elementów, które na ogół mamy w domu.



Jak ozdobić dom na Boże Narodzenie: wybierz styl

Na pewno zauważyłyście, że bożonarodzeniowe ozdoby podlegają modom. Czasem jest szał na stroiki kapiące od srebra i złota, innym razem floryści oferują skromne, w stylu ekologicznym. Bywa, że dekoratorzy zastępują tradycyjne bombki kolorowymi piórkami, motylkami i innymi gadżetami, wcale nie kojarzącymi się z Bożym Narodzeniem. Niezależnie od mody, postarajcie się dopasować stroiki do stylu i kolorystyki swojego mieszkania. W klasycznym, ze starymi lub stylizowanymi meblami zawsze dobrze prezentują się kompozycje wykonane ze świerkowych gałązek, bombek, świec, a także z kwiatów. W rustykalnym lub skandynawskim warto iść w kierunku natury i wykorzystać szyszki, jabłuszka, owoce dzikiej róży czy głogu. Najczęściej robimy stroiki na stolik lub komódkę. Tymczasem ładnie wyglądają również wiszące. Udekorowane bombkami, gwiazdkami i lampkami okno zachwyci nas i przechodniów.



Jak ozdobić dom na Boże Narodzenie: półka w czerwieni

Czerwień to jeden z tradycyjnych (obok zieleni) świątecznych kolorów. Ustaw na półce czerwony amarylis w czerwonej, złotej lub białej doniczce i małą choinkę ubraną w czerwone bombki. Dodaj lampiony i świece w tym kolorze oraz kilka glinianych muchomorków. I już jest jak w bajce.



Jak ozdobić dom na Boże Narodzenie: bajkowe okno

Rozciągnij w poprzek okna sznurek lub tasiemkę. Przyklej ją do futryn za pomocą mocnej taśmy. Powieś na niej gładkie złociste bombki. Ułóż bombki także na parapecie, w drucianym koszyku. Zapal kilka świec.



Jak ozdobić dom na Boże Narodzenie: nastrojowe światło

Dla minimalistów ładna świeca w efektownym lampionie będzie już wystarczająco piękną dekoracją. Kto lubi bogatsze ozdoby, ten powinien wkomponować żywe światło w stroik z bombek i iglaków. Trzeba jednak porządnie ją zamocować, aby była stabilna i nie kapała. Najlepiej sprawdzają się grube świece. Jak ozdobić dom na Boże Narodzenie: zimowy bukiet Przygotuj: złocistą doniczkę, kilka kremowych goździków i dowolnych drobniejszych kwiatów, gładkie bombki – złote i srebrne, przymocowane do patyków do szaszłyków. Do doniczki włóż dobrze namoczoną gąbkę florystyczną. Ułóż w niej kompozycję.



Jak ozdobić dom na Boże Narodzenie: wiszący wieniec

Potrzebny ci będzie wianek z wikliny o średnicy ok. 40 cm. Zamocuj w nim cztery płaskie lichtarze. Włóż świece. Opleć wianek bluszczem, przymocuj wstążkami do uchwytu w suficie. Udekoruj jabłkami i woreczkami z łakociami.



Jak ozdobić dom na Boże Narodzenie: piętrowy stroik

Postaraj się o piętrową paterę. Ta na zdjęciu pochodzi z targu staroci, ale możesz także wykorzystać współczesną. Ułóż na każdym piętrze podobne, pasujące do naczynia ozdoby. Ustaw też małe lampiony ze świecami.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"