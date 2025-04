Polacy kochają kawę i piją ją coraz chętniej. Wynika to ze zmian stylu życia — częściej spotykamy się na mieście biznesowo i prywatnie. Wielu z nas nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki małej czarnej, dlatego automatyczny ekspres do kawy to coraz częściej podstawowe wyposażenie domu. Nic dziwnego! Nowoczesne sprzęty dają szerokie możliwości przygotowania różnych rodzajów tego aromatycznego napoju.

Automatyczne ekspresy do kawy

Największą popularnością cieszą się ekspresy ciśnieniowe, w szczególności te automatyczne. Są proste w obsłudze i pozwalają na szybkie przyrządzenie różnych rodzajów kawy – jak z kawiarni. Bez problemu można je automatycznie wyczyścić i odkamienić. Ekspresy automatyczne są wyposażone w młynek do kawy ziarnistej, dzięki czemu możemy się cieszyć pełnią smaku i aromatu świeżo zmielonych ziaren na co dzień. Jeżeli lubimy kawę z mlekiem, możemy je łatwo spienić, a elektroniczny wyświetlacz pokazuje przebieg procesu przygotowania napoju. Parzenie kawy z ekspresem automatycznym jest szybkie i wygodne.

Bardziej zaawansowane modele naszpikowane są technologiami smart: sterowanie za pomocą aplikacji, możliwość personalizacji napoju czy tryb eco, który zmniejsza zużycie energii. Niektóre modele są wyposażone w filtr do wody. Producenci AGD kładą ogromny nacisk nie tylko na wydajność, ale i na estetykę wykonania - nowoczesne ekspresy konkurują ze sobą stylowym designem. Możemy wybrać model do zabudowy, który z łatwością wkomponuje się w resztę mebli lub odwrotnie – będzie stanowił widoczny element dekoracyjny.

Jaki ekspres do kawy wybrać?

Na rynku jest duży wybór ekspresów automatycznych. Znajdziemy je np. w sklepach MediaMarkt, gdzie możemy skorzystać z profesjonalnych porad doradców. Bardzo często organizowane są tu również degustacje kawy. To bardzo pomaga w dokonaniu wyboru odpowiedniego dla nas ekspresu. My przetestowaliśmy dla Was kilka modeli:

1. Siemens TE653M11RW

Ekspres posiada ceramiczny młynek oraz wyświetlacz z dotykowym sterowaniem. Dużą zaletą jest izolowany pojemnik na mleko o zawartości 0,5 l. Czyszczenie spieniacza do mleka odbywa się automatycznie.

2. Siemens TI9573X1RW

Zaletą tego ekspresu są dwa pojemniki na kawę z oddzielnymi młynkami. Można sterować nim za pomocą aplikacji HomeConnect. Ekspres posiada kolorowy wyświetlacz TFT oraz front ze stali szlachetnej.

3. Saeco Xelsis Piano Black SM580/00

Najbardziej zaawansowana linia ekspresów Saeco. Design prosto z Włoch, nagrodzony iF DESIGN AWARD 2018. Trwały, ceramiczny młynek oraz aż 12 światowej klasy napojów to nie jedyne zalety tego sprzętu. Automatyczny program czyszczenia, także systemu spieniania mleka dzięki strumieniom pary (technologia HygieSteam), doceni każdy użytkownik ekspresu. Jednocześnie ekspres w prosty sposób personalizuje napoje, a ustawienia można zapisać w aż w 6 profilach użytkownika. Filtr wody Aquaclean pozwala zapomnieć o odkamienianiu na długo.

4. Philips EP3426/70

Ekspres niezwykle prosty w obsłudze, posiadający młynek z trwałej ceramiki. Można wybrać jedną z 5 dostępnych kaw: klasyczną czarną, espresso, americano, cappuccino, latte macchiato. Ma bardzo intuicyjny panel sterowania, pozwalający dostosować jedno z trzech ustawień mocy oraz ilość kawy i mleka. System spieniania mleka LatteGo przygotowuje aksamitna piankę oraz jest niezwykle prosty w czyszczeniu - składa się tylko z 2 części, żadnych rurek. Dodatkowym atutem jest filtr do wody AquaClean, pozwalający zapomnieć o odkamienianiu na długo.

Znakomicie smakuje również kawa z ekspresów marki De’Longhi. Dobrze sprawdzą się modele PrimaDonna Class oraz Dinamica Plus.

A gdy wymarzony ekspres znajdzie się w naszej kuchni, możemy już tylko cieszyć się aromatem ulubionego espresso czy latte.

Z takim sprzętem kawa zawsze smakuje wyśmienicie!

Artykuł powstał z udziałem marki Media Markt.

