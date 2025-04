Adwent

To czterotygodniowy okres oczekiwania na narodziny Jezusa i przygotowań do tej chwili. A także początek nowego roku liturgicznego. Jego symbolem są wieńce z 4 świecami, które zapala się w kolejnych tygodniach.

Ty też przygotuj taki wieniec i co niedzielę zapalaj w nim świecę.

Reklama

Boże Narodzenie

Jest jednym z najpiękniejszych świąt w świecie chrześcijańskim obchodzonym od IV wieku! Niegdyś nazywano je Godami. To czas odpoczynku, biesiadowania.

Udekoruj mieszkanie na te dni najpiękniej, jak potrafisz.

Choinka

Zwyczaj strojenia drzewek bożonarodzeniowych przywędrował do nas z Niemiec na przełomie XIX i XX wieku. Choinka symbolizuje biblijne drzewo wiadomości dobra i zła, a także nieśmiertelność, zwycięstwo, odradzanie się.

Jeśli chcesz, by drzewko cieszyło cię, jak najdłużej w dobrej kondycji, wybierz jodłę normandzką. Ona nie gubi igieł.



Gwiazda betlejemska

Legenda mówi, że roślina wyrosła dla biednego meksykańskiego chłopca, który nie miał co ofiarować Dzieciątku. Kwiat przypomina ramiona gwiazdy, stąd jej nazwa.

Postaw ją w miejscu jasnym ale chłodnym.

Jasełka

Tak nazywa się przedstawienia o tematyce religijnej wystawiane w kościołach (ale nie tylko) w okresie świąt Bożego Narodzenia. Występują w nich m.in: Święta Rodzina, Herod, diabeł, anioł. Za ich twórcę uważa się św. Franciszka z Asyżu.

Spróbuj namówić dzieci, by przygotowały jakąś krótką scenkę dla domowników. Może same napiszą też teksty?

Mikołaj

Był legendarnym biskupem Miry. O jego życiu krążyło wiele legend. Zawsze był przedstawiany jako człowiek wielkiego serca, pomagający biednym i potrzebującym, poświęcający się dla innych. Przypisywano mu również wiele cudów. Rozdaje prezenty.

Przygotuj wraz dziećmi prezent, dla osoby, która się tego zupełnie nie spodziewa.



Nowy Rok

Obchody tego dnia wywodzą się z tradycji antycznych. W starożytnym Rzymie było to święto boga Janusa i pierwszy dzień nowego roku w kalendarzu juliańskim. W tradycji polskiej Nowy Rok jest ściśle powiązany z Bożym Narodzeniem.

W tym dniu podaruj najbliższym jakiś drobny prezent. To wróży pomyślność!

Opłatek

Dzielimy się nim przed rozpoczęciem wieczerzy wigilijnej. Jest symbolem pojednania, znakiem przyjaźni i miłości, spokoju i błogosławieństwa.

Połóż go na talerzyku z sianem.

Pasterka

Msza św. odprawiana o północy z 24 na 25 grudnia. Do liturgii wprowadzono ją w IV wieku. Początkowo celebrowana w Jerozolimie i Betlejem w Grocie Narodzenia. Niegdyś wierzono, że gospodarz, który pierwszy przybędzie na to nabożeństwo będzie przodował w pracach polowych.

Zrób sobie mocną kawę i wytrwaj do tej mszy!

Szopka

Przedstawia Świętą Rodzinę z maleńkim Jezuskiem. Według legendy zwyczaj przygotowywania szopek zapoczątkował św. Franciszek z Asyżu. Początkowo eksponowano je w pomieszczeniach klasztornych. Najstarsze polskie figury z szopki kościelnej znajdują się w Krakowie.

Zrób lub kup szopkę i umieść ją pod choinką, by tradycji stało się zadość.

Autorka jest dziennikarką "Przyjaciółki" i "Poradnika domowego"

Reklama

Zobacz też kilka przepisów na święta:

Grzybowa zabielana - przepis Ani Starmach

Pierogi z makiem - przepis

Schab z owocami - przepis

Sałatka z buraków - przepis video

Jak zrobić pieguska?

Piernik - przepis Ani Starmach

Sernik wiedeński - przepis

Paszteciki z kapustą i grzybami - przepis

Jak zrobić blok orzechowy?