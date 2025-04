Chociaż trendy zmieniają się co sezon, jeden pozostaje stały - Wielkanoc nieodmiennie kojarzy się nam głównie z dwoma kolorami: żółtym i zielonym. To kwestia nie tylko upodobań estetycznych, ma to znaczenie również ze względu na symbolikę zieleni. Jest to barwa symbolizująca nadzieję, znak powrotu do życia, zmartwychwstania i regeneracji sił. Poza wszystkim, zielony kojarzy się po prostu z wiosną i rozkwitającą na nowo przyrodą!

Wielkanocne gadżety

Na Wielkanocnym stole zieleń może być dominującą barwą, chociaż oczywiście nie powinna być jedyną. Polecamy przełamanie jej bielą i żółcią, lub bardzo modne połączenie z błękitem. W naszej galerii znajdziecie zielone dodatki z aktualnych kolekcji świątecznych - nasze serca skradły przede wszystkim przyprawniki w kształcie zajączków i wielkanocne foremki!

