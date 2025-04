Jak zrobić piękne zaproszenia na komunię?

W internecie i w sklepach stacjonarnych nie brakuje zaproszeń lub gotowych szablonów, które można wykorzystać. Jednak warto na tak ważną okazję przyłożyć się i stworzyć niepowtarzalne zaproszenia. Wykonane metodą „zrób to sama” na pewno zapadną w pamięć nie tylko zaproszonym na uroczystość, ale i zaangażowanym w ich tworzenie.

Dzieci będą się przy tym doskonale się przy tym bawić. A jest duże prawdopodobieństwo, że załapią bakcyla i rozwiną swoje talenty manualne. Dzięki niedrogiemu urządzeniu AiO - HP Ink Advantage 3785 w łatwy sposób wydrukujecie zdjęcia (prosto ze smartfona) na papierze, który bezpośrednio nakleicie na wybrany papier. Wtedy można puścić wodze fantazji i ozdobić zaproszenie brokatem, wstążkami i kolorowym papierem.

Dzięki temu zaproszenia będą wyjątkowe i niepowtarzalne. Zaproszeni goście na pewno docenią ręcznie robione kartoniki. Zapadną one w pamięć i na pewno zrobią wrażenie! A do tego gwarantujemy moc rodzinnej zabawy przy ich tworzeniu!

Jak przygotować unikalne zaproszenia na Komunię?

Krok 1: Ściągamy darmową aplikację HP Social Media SnapShots na telefon. Wybieramy zdjęcie, które ozdobi zaproszenie lub kopertę. Poprzez aplikację dopasowujemy do niego ramkę i dodajemy tekst. Zdjęcie drukujemy mobilnie, bezpośrednio z telefonu. Proponujemy do druku zdjęcia użyć papieru samoprzylepnego HP Social Media SnapShots, który ułatwi nam pracę i uatrakcyjni wygląd zaproszeń.

fot. serwis prasowy HP

Krok 2: Wydrukowane zdjęcie przyklejamy w dowolny sposób na kopertę. Do dodatkowej dekoracji możemy użyć dostępnych w sklepach samoprzylepnych cyrkonii czy innych wybranych ozdób do papieru. Na pewno wkład w personalizację koperty i zaproszenia zostanie doceniony przez naszych gości, a dodatkowo zaangażuje dziecko w przygotowania do wydarzenia.

Krok 3: Teraz samo zaproszenie. Jeśli chcemy użyć grubego ozdobnego papieru jako bazy zaproszenia to treść zaproszenia drukujemy na wybranym cieńszym papierze. Przed naklejeniem papieru z tekstem na bazę dopasowujemy tak rozmiary papierów, by cieńszy papier miał krótsze boki, co utworzy nam ciekawą ramkę. Możemy dobrać podobne ozdoby do papieru jak na kopercie. I mamy efekt końcowy, czy nie wygląda to pięknie!

