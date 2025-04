Święta Wielkiej Nocy są doskonałą okazją do spotkań w rodzinnym gronie. Aby pogawędki przy wielkanocnym, syto zastawionym stole upływały milej, mieszkania upiększa się różnymi symbolami Wielkanocy.

Reklama

Co symbolizuje zajączek wielkanocny?

Zajączki wielkanocne to jeden z najważniejszych symboli, zaraz obok pisanek, baranków i kurczaczków. Nadejścia zajączka z prezentami świątecznymi z niecierpliwością oczekują najmłodsi. Wielkanocny zajączek symbolizuje płodność, szczęście i nadchodzącą wiosnę. Kojarzy się także z prezentami wielkanocnymi przynoszonymi najmłodszym. Co warto jeszcze wiedzieć na temat symboliki zajączka wielkanocnego?

Zajączki wielkanocne – skąd wziął się ten symbol Wielkanocy?

Wielkanoc to święta, podczas których zaduma przeplata się z radością. To czas upamiętniający ukrzyżowanie, a następnie Zmartwychwstanie Chrystusa, a także radość z nadejścia wiosny i budzenia się przyrody do życia. Zajączki, baranki, kurczaczki i jajka przywodzą na myśl same pozytywne skojarzenia. Symbolika baranka i jajek jest znana o wiele bardziej, niż zajączka. Historia zajączka sięga aż XIII wieku i rozpoczyna się w Niemczech. Wówczas symbolem płodności, szczęścia i nadejścia wiosny była tam bogini Eoster, której towarzyszył właśnie zajączek. Z czasem przejął on całkowicie jej symbolikę.

Ozdoby wielkanocne, które zrobisz w kilka chwil!



Z czym jeszcze kojarzone są zajączki wielkanocne?

W dawnych czasach, chłopi na polskich ziemiach uważali zająca przede wszystkim za symbol płodności i witalności. To urocze zwierzątko zwiastowało również bliskie nadejście wiosny – zające łączą się bowiem w pary już w marcu.

Samica zaczepia samca, a ten następnie ją goni: to sprytny sposób na sprawdzenie, czy nadaje się on na reproduktora. Z czasem zające przeniknęły do kultury i tradycji wielkanocnej na tyle, że dziś trudno wyobrazić sobie Wielkanoc bez ich udziału. Zajączki wielkanocne mogą również być traktowane jako ofiara, jaką można złożyć swojemu Bogu – kojarzą się więc również z oddaniem oraz szlachetnością.

Kiedy zajączek przynosi prezenty?

Dzieci czekają na prezenty od zajączka tak samo chętnie, jak w Wigilię od Mikołaja. Podczas Wielkanocy drobnych upominków powinny spodziewać się w niedzielny poranek – zaraz po świątecznym śniadaniu. Zajączek, w przeciwieństwie do Mikołaja, nie zostawia prezentów w konkretnym miejscu, a dzieci mają największą radość z ich poszukiwania.

Co zajączek wielkanocny ma wspólnego z pisankami?

Zajączek w wielkanocnej tradycji ma związek z... pisankami. Wyjaśnień tego niezwykłego połączenia jest wiele. Jedno z nich nawiązuje do zwyczajów podatkowych z końca XVII wieku, które dopuszczały składanie danin w naturze. Ludność oprócz jajek oddawała zwierzęta i to niekoniecznie tylko te domowe. Dla innych zajączek jest symbolem wiosny, gdyż to właśnie te biegające zwierzątka możemy zobaczyć na polach w trakcie świąt Wielkiej Nocy.

Jajko jest symbolem nowego życia i wiosny, a ich dekorowanie było znane już w starożytności. Pierwsze pisanki liczą ponad 5000 lat i pochodzą z Asyrii (północnej Mezopotamii). Kolejne mają swoje korzenie w Egipcie, Persji, Rzymie i Chinach.

Reklama

Więcej o Wielkanocy:

Wielkanocne symbole - co jest czym na świątecznym stole?

Piękne stroiki wielkanocne, które zrobisz z kilku elementów!

Chcesz samodzielnie zrobić palmę wielkanocną? Podpowiadamy, jak ją wykonać!