Lekki zarost, długie brody, wąsy i bokobrody. To właśnie te trendy od dawna królują w męskim świecie. Jeśli jesteś ich zwolenniczką to koniecznie powinnaś sprawić swojemu facetowi prezent w postaci najnowszego trymera BT7210/15 marki Philips. Jego używanie jest gwarancją stworzenia idealnego zarostu!

Reklama

Stylizacja zarostu bez bałaganu

Jeśli twój facet posiada trymetr to zapewne używanie go nie kojarzy ci się z niczym dobrym. Masz dość ściętych włosków, których nie możesz pozbyć się ze swojej umywalki. Wolałabyś, aby twój facet z trymera przerzucił się na maszynki do golenia, które wydają ci się bezproblemowe. Od dziś nie musisz się już o to martwić! Marka Philips przygotowując trymer najnowszej generacji zadbała również o twój komfort. Do trymera BT7210/15 wbudowała specjalny system zasysania, który wyłapuje aż 90% ściętych włosków, a tym samym pozwala utrzymać porządek w łazience.

Trymer dla prawdziwego mężczyzny

Zdajemy sobie sprawę, że dla mężczyzn, utrzymanie idealnego zarostu jest tak samo ważne jak dla nas makijaż. Dzięki trymerowi marki Philips twój mężczyzna nie będzie musiał niepotrzebnie marnować czasu na stylizację swojej brody. Gwarantujemy za to, że poranne stylizowanie zarostu stanie się dla niego czystą przyjemnością. Dzięki urządzeniu marki Philips wreszcie twój mężczyzna uzyska na swojej twarzy efekt zarostu idealnego! Sprawdź również co jest modne w tym sezonie w Trendbooku Akademii Stylizacji Zarostu i zainspiruj swojego partnera.

Dokładność i precyzja

Oprócz systemu zasysania trymer marki Philips może pochwalić się również systemem life&trim. Jego zadaniem jest unoszenie włosków (nawet tych najkrótszych) i kierowanie ich na podwójne ostrza wykonane ze stali szlachetnej. To pozwoli twojemu facetowi uzyskać równy zarost już za jednym pociągnięciem.

Dokładna długość

Trymer BT7210/15 posiada 20 blokowych ustawień długości. Od 0,5 do 10 mm, z dokładnością do 0,5 mm. Wreszcie uzyskanie wymarzonej długości zarostu stało się możliwe. Ale to nie wszystko, ponieważ zaraz po stylizacji na trymer można nałożyć specjalnie przygotowaną nasadkę, która pomoże twojemu mężczyźnie w wykończeniu stylizacji brody. Nasadka pozwoli dopracować każdy detal, krawędzie, przyciąć wąsy, a także dotrzeć do trudno dostępnych miejsc.

Łatwość użytkowania

Ostrza i nasadkę trymera wystarczy umyć pod bieżącą wodą oraz opróżnić komorę z nagromadzonych włosków. Ponadto urządzenie to można używać zarówno przewodowo, jaki i bezprzewodowo, a wszystko dzięki zasilaniu sieciowemu i akumulatorowi. Wystarczy jedna godzina ładowania, aby przez 75 minut móc używać trymera bez konieczności podłączenia do prądu.

Zalety trymera BT7210/15 marki Philips:

75 min działania po 1 godz. ładowania

metalowe ostrza

precyzyjne ustawienia co 0,5 mm

wyłapuje do 90% ściętych włosków

Pytanie konkursowe:

Pobierz trendbooka Akademii Stylizacji Zarostu i wybierz 3, twoim zdaniem, najlepsze stylizacje zarostu. Uzasadnij również dlaczego właśnie ty miałabyś wygrać trymer marki Philips?

Nagrody konkursowe:

Wygraj 1 z 5 trymerów marki Philips.

UWAGA! Odpowiedź prześlij przez formularz zgłoszeniowy, który znajdziesz poniżej.

Reklama

Konkurs trwa od 05.09.2016 do 19.09.2016