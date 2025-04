Tanie rozwiązanie na przechowywanie prania czy zabawek to tekstylne kosze z uchwytami. Mają modne printy i są wysoce praktyczne.

W gazetce PEPCO 13.02-26.02 znalazło się kilka wnętrzarskich propozycji dla tych najbardziej wybrednych, w tym płócienny koszyk w botaniczny wzór. Posiada uchwyty i neutralne barwy, a zarazem nie da się go nie zauważyć we wnętrzu. Jego wymiary pozwalają na przechowywanie drobnych rzeczy (35x35x44), jest składany.

Kosz płócienny z PEPCO vs. kosz z H&M

Kosz z PEPCO występuje w kolorze naturalnej bieli i zdobi go modny, wiosenno-letni wzór liści palmy w kolorach czarnym lub zielonym. Ten pierwszy ma okrągły kształt, ten drugi - bardziej zbliżony jest formą do kwadratu. Sprawdzi się zatem jako osłona na kwiaty, choć w tej kwestii my stawiamy na plecione kosze z PEPCO - to świetne i również tanie rozwiązanie.

Podobny deseń znajdziesz w droższych sklepach na poduszkach, pościeli czy ceramice, ale naprawdę trudno kupić podobny kosz do przechowywania z tym wzorem. W H&M Home znajdziesz je w większych rozmiarach i nieco innych wzorach, ale w wyższej cenie - ok. 59,99 zł.

Kosz sprawdzi się praktycznie w każdym wnętrzu: pokoju dziecinnym, salonie, łazience, a nawet przedpokoju, kiedy nie masz szafy, w której umieściłabyś zimą czapki i szaliki. Kosze często są wykonane ze sztywnego poliestru z podstawą, by nie traciły kształtu i spełniały swoją funkcję. Góra kosza jest usztywniana oraz najczęściej posiada dodatkowe uchwyty lub zamiennie są wycięte otwory.

Minusem tekstylnego kosza jest to, że widać na nim kurz i trudno jest go odkurzyć. Dla niektórych wadą takiego akcesorium jest też brak pokrywki/przykrycia.

