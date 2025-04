Wieniec adwentowy posiada 4 świece, każdą z nich zapala się w kolejne niedziele Adwentu. Możesz kupić gotowy wieniec lub przygotować go samodzielnie w domu. Świetnie sprawdzą się do tego naturalne gałązki, szyszki czy suszone owoce, a także kolorowe wstążki czy nawet brokat w sprayu. W tworzeniu wieńców adwentowych wszystkie chwyty są dozwolone!

Reklama

Spis treści:

Wieniec adwentowy to jeden z nieodłącznych symboli świąt Bożego Narodzenia. Obecne na nim 4 świece, symbolizują 4 tygodnie oczekiwania na Boże Narodzenie. Świece są zapalane każdego wieczoru, a każdej niedzieli do płonących płomyków dołącza jeden nowy, obrazujący upływ czasu i odliczanie kolejnych tygodni.

Ozdobny wieniec bożonarodzeniowy nie musi zawierać świec, choć oczywiście może. Często świąteczne wieńce bożonarodzeniowe wiesza się na drzwiach, podczas gdy ten adwentowy stawia się np. na komodzie lub stole. Częściej te bożonarodzeniowe wieńce posiadają jedną większą świecę, niż cztery osobne. Wieniec adwentowy warto zrobić samodzielnie, podobnie jak kalendarz adwentowy.

Wieniec adwentowy na drzwi

Wieniec adwentowy, który chcesz docelowo powiesić na drzwiach, powinnaś nazywać bożonarodzeniowym lub świątecznym. Nie ma bowiem możliwości ulokowania w nim czterech świec symbolizujących kolejne niedziele Adwentu.

Możesz natomiast umieścić 4 niewielkie lampki lub świeczki LED na baterie. W ten sposób wieniec na drzwiach rzeczywiście stanie się adwentowym.

Wieniec adwentowy na stół

Wieniec adwentowy to piękna dekoracja na świąteczny stół, niemniej jednak możesz go także umieścić na komodzie, półce czy wyspie kuchennej. Taka dekoracja uzupełni świąteczną przestrzeń i będzie doskonale komponować się z innymi świątecznymi dekoracjami, takimi jak obrusy, świeczki czy bibeloty w kształcie reniferów.

Wieniec adwentowy do kościoła

Maluchy w szkole czy przedszkolu często dostają zadanie, aby przygotować wieniec adwentowy do kościoła. Pomóż mu w tym, zbierając naturalne gałązki, szyszki i kolorowe ozdoby. W ten sposób wspólnie stworzycie piękny, a jednocześnie minimalistyczny wieniec, który pięknie będzie prezentował się na ołtarzu czy w bocznych częściach kościoła.

Wieniec adwentowy z papieru

Jeśli masz w domu małe dzieci lub zwierzęta i boisz się korzystać z prawdziwych świec albo po prostu uwielbiasz papierowe dekoracje, możesz przygotować także estetyczny i dekoracyjny wieniec adwentowy. Wszystkie elementy z łatwością przygotujesz z kolorowego brystolu. Świece zrobisz z rolek po papierze toaletowym. Możesz do całej kompozycji dodać także elementy z filcu lub bibuły, a także niewielkie lampki z ciepłym światłem.

fot. Wieniec adwentowy z papieru/Pinterest

Do wykonania wieńca adwentowego wykorzystaj to, co akurat masz pod ręką. Stelaż może być papierowy, styropianowy lub metalowy. Możesz wykorzystać także wieniec z gałązek czy wikliny, a nawet z rattanu. Ogranicza cię tylko wyobraźnia.

Przygotuj:

wieniec wiklinowy, słomiany lub rattanowy (jako bazę),

zielony drucik,

klej do klejenia na gorąco,

nożyce,

gałązki świeżo ścięte z drzewa iglastego,

ozdoby (szyszki, gotowe dekoracje, plasterki pomarańczy),

4 świece,

podstawki pod świece.

Robienie wieńca adwentowego od zera jest dość pracochłonne, dlatego najlepiej jest wykorzystać przynajmniej gotowy stelaż.

Stelaż wianka ułóż na stole. Za pomocą drucika przymocuj gałązki tak, by całkowicie przykryły bazę. W równych odstępach od siebie zamocuj podstawki na świece, używając kleju na gorąco. Przymocuj pozostałe ozdoby - za pomocą cienkiego drucika lub kleju. Ustaw wieniec w dogodnym miejscu i włóż świece w podstawki. Twój adwentowy wieniec jest gotowy!

Tradycyjny wieniec adwentowy powinien mieć kolisty kształt. Symbolizuje to nieskończoność. Teraz modne są formy minimalistyczne, jak najbardziej naturalne - utworzone z gałązek, szyszek oraz suszonych owoców.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby stworzyć wieniec balansujący na granicy kiczu! W końcu Boże Narodzenie to przepych kształtów i kolorów. Ozdoba udekorowana bombkami, kokardami, a nawet małymi figurkami świątecznymi, z pewnością spodoba się szczególnie najmłodszym.

Wieniec możesz po prostu luźno położyć na stole czy półce, ale możesz także dodać mu elegancki, zimowy stelaż. Najpopularniejszy jest plaster drewna - powinien być nieco większy, niż cały wieniec, aby lekko wystawał poza jego granicami.

Świetnym pomysłem jest także ułożenie kompozycji z tiulu, jednak uważaj, aby materiał przypadkowo nie zajął się ogniem. Sprawdzi się także zimowa dekoracja z domowym sztucznym śniegiem albo rozłożonymi kawałkami waty pod docelowym wieńcem.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 12.11.2020.

Reklama

Czytaj także:

Życzenia adwentowe

Zadania do kalendarza adwentowego

Kiedy jest Dzień Świętej Łucji?