Walentynki to amerykańskie święto, ale od lat 90-tych na dobre zakorzeniło się już na polskim gruncie i można powoli uznawać je również za naszą tradycję. To przecież bardzo miły zwyczaj, nie tylko wśród zakochanych! W dniu walentynek możemy obdarować upominkami i życzeniami również rodziców, rodzeństwo, dziadków i przyjaciół!

Reklama

Prezent walentynkowy dla chłopaka do 100 zł

Reklama

Walentynkowe dodatki do domu

Walentynki to dzień kojarzący się z czerwienią i różem. To święto, którego symbolem są serduszka i kwiaty. Jeśli przygotowujesz w domu romantyczną kolację dla dwojga, możesz sięgnąć po urocze gadżety walentynkowe!

14 lutego pędź do sklepu po świece zapachowe, które wprowadzą was w romantyczny nastrój. Z kolei kubeczki z napisami "Mr & Mrs" są idealnym upominkiem walentynkowym. Większość cen dodatków z galerii nie przekracza nawet 30 złotych, a wiele z nich kupisz już za mniej niż 10 zł! Mój osobisty faworyt to świeczka o zapachu truskawek z IKEA. Powiew miłości i lata w jednym!