Zalety żywej choinki

Piękna i pachnąca choinka w salonie to kwintesencja Bożego Narodzenia. Decydując się na żywe drzewko nie tylko dostarczasz sobie niesamowitych doznań zapachowych, ale i pomagasz naszej planecie. Żywa choinka bowiem łatwiej niż sztuczna ulega biodegradacji. Gdy po świętach zmuszona będziesz ją zutylizować, nawet wrzucona do śmietnika rozłoży się szybko, a jej biomasa wróci do przyrody. Innym sposobem na ekologiczne pozbycie się sfatygowanej choinki po świętach, jest rozdrobnienie jej i spalenie, tudzież dorzucenie do kompostu (jeśli ktoś takowy posiada).

Coraz częściej w miastach organizowane są akcję zbierania choinek po świętach. Oddane drzewka przerabiane są na biomasę. Dochód z tych akcji przeznaczany jest najczęściej na sadzenie nowych drzewek.

Przeciwnicy kupowania żywych choinek posiłkują się argumentem, że nie warto ścinać żywego drzewka i karczować lasów tylko po to, by umiliło nam świąteczny czas. Trzeba jednak pamiętać, iż choinki na sprzedaż pochodzą ze specjalnie zakładanych farm, gdzie nie mogą rosnąć zwykłe lasy. Legalną sprzedaż drzewek organizują m.in. jednostki lasów państwowych. Po zakupie choinki otrzymujemy asygnatę (dowód sprzedaży). Kontakty do jednostek znajdziesz na www.lasy.gov.pl

Często zdarza się też, iż kupiona przez nas choinka pochodzi z kradzieży i miły pan, który sprzedał nam ją po okazyjnej cenie po prostu wykopał ją z lasu. Dlatego bardzo ważne jest, by nie przykładać ręki do przestępstwa i sprawdzać źródła, z którego pochodzą drzewka.

Wady żywego drzewka

Żywe drzewka, choć urocze i ekologiczne, to niestety atrakcja jednorazowa. Jeśli nie masz własnego ogródka, w którym możesz ją posadzić, musisz być przygotowana na przykry obraz usychającego drzewka i perspektywę pożegnania się z nim. Prawdziwa choinka jest więc sporym wydatkiem, koniecznym każdego roku. Jeśli nie stać cię na taki luksus, powinnaś pomyśleć o sztucznym drzewku.

Jeśli po świętach masz zamiar posadzić choinkę w swoim ogrodzie, pomyśl o tym już podczas jej kupowania! Aby drzewko się przyjęło należy wybrać takie, które rosło w doniczce od samego początku. Nie należy kupować choinek wykopanych z ziemi, których korzenie przycięte zostały specjalnie do doniczki! Jednak tak na prawdę nawet to nie gwarantuje, że drzewko się rozwinie: wszystko zależy od warunków, które mu zapewnimy.

Wielkim minusem żywej choinki jest jej utrzymanie – sypiące się igły wbijające się w bose stopy mogą skutecznie zniechęcić niejednego amatora świątecznej atmosfery. Żywe drzewko odradzam również posiadaczom kotów – ich umiłowanie do zabawy wiszącymi ozdobami szybko pozbawi twoją choinkę igieł.

Spór rozstrzygnięty?

Żywe choinki są zdecydowanie bardziej ekologiczne, lecz nie zdadzą egzaminu w domach prawdziwych pragmatyków. Jeśli jednak jesteś w stanie znieść wszystkie trudy związane z utrzymaniem prawdziwego drzewka, aby tylko uzyskać niepowtarzalną, świąteczną atmosferę - nie zastanawiaj się. Pachnące igliwie i efektowny wygląd naturalnej choinki sprawią, iż twoje święta Bożego Narodzenia na pewno będą niezapomniane.