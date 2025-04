W erze mediów społecznościowych trendy zmieniają się naprawdę szybko. Na Instagramie czy Snapchacie regularnie pojawiają się nowe hity, które zazwyczaj znikają tak prędko, jak niespodziewanie powstały. Moim zdaniem ten uroczy gadżet ma szanse zagościć w naszych domach na dłużej - ma w sobie nieodparty urok, który sprawia że każdy chce się w niego... wpatrywać.

Reklama

"Uspokajające słoiki"

To właśnie w tym wpatrywaniu tkwi sekret "uspokajających słoików" (ang. calming jars).

Ozdobne słoiki ze szkła przeżywają w ostatnim czasie prawdziwy renesans. Z babcinych kuchni szturmem podbiły salony, ale tym razem nie przyrządzamy w nich wyłącznie przetworów. Słoiczek to już coś więcej niż szklany pojemnik - to element dekoracyjny, odpowiedni do przyrządzenia eleganckiej przekąski lub jako uroczy gadżet do wystroju wnętrz.

Zerknij też tutaj:

Najpiękniejsze storczyki z Instagrama

Ładny kącik do makijażu: hity z Instagrama

DIY przy wykorzystaniu ozdobnych słoików jest na czasie! Tym razem na Instagramie można zauważyć kolejny pomysł: glitter jars, czyli słoiczki wypełnione dużą ilością brokatu. Nie jest to wcale gadżet dla małej dziewczynki! Zwolennicy pomysłu twierdzą, że przedmiot ma właściwości... relaksacyjne i uspokajające. Podobno wpatrywanie się w wirujący, błyszczący pył niesamowicie odpręża.

Coś w tym jest - świecący brokat kojarzy się z tzw. śnieżnymi kulami, które często można kupić na straganach z pamiątkami. Sama w dzieciństwie przygotowywałam te gadżety samodzielnie: używając małego słoiczka, wody, figurki i drobniutko pociętej folii aluminiowej.

Jak zrobić "uspokajający słoik"?

Wypełnij słoik wrzątkiem.

Wyciśnij do niego trochę kleju (koniecznie przezroczystego!).

Wsyp duuużo sypkiego brokatu.

Teraz nie pozostaje nic innego niż... intensywne potrząsanie!

Reklama

Prawda, że proste? A do tego naprawdę śliczne! Nawet jeśli nie masz zamiaru godzinami patrzeć na błyskające drobinki, przygotuj taki słoik ze swoim dzieckiem.