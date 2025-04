Co warto przetestować w sierpniu? Jak co miesiąc, wyszukałam dla was same perełki ze sklepowych półek. Zobaczcie, co poleca redaktor działu Dom!

1. Wkrętarka IXO, Bosch - cena ok. 200 zł

To niewielka, wyjątkowo lekka wkrętarka o ergonomicznym kształcie, która doskonale układa się w dłoni, a jej intuicyjna obsługa zapewnia majsterkowiczom wygodę użytkowania. Można do niej dokupić innowacyjne końcówki: adapter z dmuchawą do rozpalania grilla, adapter z korkociągiem, a nawet... do mielenia przypraw!

2. Proszek do prania, JELP Fresh Soft 2 w 1 - cena ok. 25 zł

Ten proszek kojarzy się z produktem szczególnie polecanym w pierwszych miesiącach życia dziecka, kiedy dodawanie do prania zapachowych płynów zmiękczających, nie jest wskazane ze względu na ryzyko podrażnienia. Tymczasem jest to też świetne rozwiązanie dla osób, które borykają się z silnymi alergiami!

3. Ściereczki Vileda Light & Soft (40 sztuk: rolka) - cena ok. 10 zł

Nowe uniwersalne ściereczki, które gwarantują czystość przez cały czas. Zostały wykonane z delikatnej i przyjemnej w dotyku wiskozy, która nie pozostawia zarysowań i smug. Idealnie sprawdzą się stosowane zarówno na mokro, jak i na sucho. To bardziej ekonomiczna i ekologiczna alternatywa dla ręcznika papierowego - można je wypłukać po użyciu.

4. Miks pojemników, do kupienia w Biedronce - cena 6.99 zł

Te pojemniki na żywność wyróżnia innowacyjna etykieta z możliwością zapisu. Każdy z nich zachowa zarówno świeżość, jak i walory smakowe przysmaków. Wysoka jakość w dobrej cenie! W sprzedaży już od 4 sierpnia.

5. Środki czyszczące Clinneo - cena 10-15 zł

Firma Dragon Poland uzupełniła swoje portfolio o nową markę chemii gospodarczej - Clinneo. W jej asortymencie znajduje się 16 środków czyszczących, m.in. do kabin prysznicowych, fug czy do odtłuszczania zabrudzonych powierzchni. Produkty zostały oparte na specjalnej, sprawdzonej formule. Skutecznie usuwają m.in. brud, tłuszcz, kamień czy rdzę nie rysując przy tym czyszczonej powierzchni.