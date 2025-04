Jesień w pełni, a w kolejnym przeglądzie pomyślę już pewnie nawet o Bożym Narodzeniu ;-) Na razie jednak na czasie są jesienne porządki w ogrodzie, kulinarne eksperymenty, piękne zapachy i tworzenie przytulnego nastroju w mieszkaniu!

1. Lenor inspired by nature, Masło Shea - cena ok. 10-15 zł, zależnie od pojemności

Lenor wypuszcza na rynek nową serię zapachów płynów do płukania, która jest inspirowana naturą. Sama nie mogę się zdecydować, którą wersję wybrać jako swój prywatny numer jeden ;-) Po głębszym namyśle wybrałabym jednak masło shea - to bardzo przytulny zapach, idealny na długie wieczory.

2. Porcelanowy zestaw, Polskie Fabryki Porcelany "Ćmielów"

Z pewnością każda z was dobrze zna ten kultowy wzór! Porcelana w stylu retro nigdy nie wyszła z mody, a od pewnego czasu jest wręcz supermodna!

3. Lampa stołowa Sjopenna, IKEA - cena 59.99 zł

Nowości od IKEA zachwycają futurystycznymi formami. Można wśród nich znaleźć mnóstwo perełek - mi w oko wpadła szczególnie ta piękna lampka. Wygląda jak małe dzieło sztuki, a przy tym jest niedroga!

4. Nóż uniwersalny, Tefal Fresh Kitchen - cena od 35 do 50 zł

Nowa seria noży to opcja zarówno dla szefów kuchni, jak i dla tych którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z gotowaniem. Dzięki specjalnej powłoce, łatwo je umyć, a krojone produkty nie przywierają do ich powierzchni. Wygodny uchwyt sprawia, że nóż na pewno nie wyślizgnie się z dłoni!

5. Dmuchawa do liści, JULA - cena 99.99 zł

Konieczność grabienia liści to chyba największa jesienna zmora. Moim zdaniem należy do czołówki najbardziej syzyfowych prac - wystarczy niewielki podmuch wiatru, aby wszystko zaczynać od początku. Ten nieprzyjemny obowiązek może odmienić poręczna i lekka dmuchawa do liści!

