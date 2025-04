Kwiecień zdecydowanie nie rozpieszczał nas pod względem pogodowym, dlatego w maju sama nie wiem, czy myśleć jeszcze o gruntownych wiosennych porządkach, czy może już o grillowaniu i wylegiwaniu się na leżaku w ogrodzie. Dlatego mój majowy przegląd to swoisty misz-masz! Sprawdźcie 5 produktów, które warto przetestować!

1. Torba termoizolacyjna, Jan Niezbędny - cena ok. 4.99 zł

Praktyczna torba termoizolacyjna wielokrotnego użytku. Jest bardzo szczelna i doskonale sprawdza się przy transportowaniu żywności: zarówno artykułów zimnych, jak i gorących. Przyda się w trakcie zakupów, ale też w czasie podróży, na plenerowych wycieczkach czy wypoczynku na plaży - wszystko pod ręką i w odpowiedniej temperaturze.

2. Środek czyszczący Mydło Marsylskie, Frosch - cena ok. 8 zł

Frosch bazuje na naturalnych i ekologicznych składnikach. Tym razem skład opiera się na popularnym mydle marsylskim, które od wieków jest niezawodnym sposobem na nieskazitelnie czyste i pachnące powierzchnie. Produkt intensywnie czyści, skutecznie usuwa brud i tłuszcz, nie pozostawiając smug, a jedynie przyjemny zapach oparty na bazie naturalnego mydła marsylskiego.

3. Woda do prasowania Barwa Perfect House - cena ok. 11.99 zł

To może zabrzmieć dziwnie, ale... uwielbiam prasować! Nowa woda do prasowania dodatkowo umila mi to zajęcie - głównie swoim pięknym zapachem, przypominającym perfumy :-) Produkt ułatwia prasowanie nawet bardzo trudnych zagnieceń.

4. Rękawiczki Vileda Super Grip - cena 5.99 zł

Bezszwowe rękawice zaprojektowano tak, by jeszcze bardziej ułatwiać wykonywanie codziennych domowych prac, zarówno na mokro, jak i na sucho. Rękawiczki zostały wykonane z naturalnego latexu i poddane procesowi zewnętrznego woskowania, dzięki czemu znacznie zwiększono ich chwytność.

5. Ozdobny słoik ze słomką, Home&You - cena 15 zł

Chociaż pogoda nie jest jeszcze rewelacyjna, myślę już o letnich drinkach ;-) Ten słoik prezentuje się uroczo, a dodatkowo będzie chronić napoje przed natrętnymi owadami.

