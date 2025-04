fot. serwis prasowy/kolaż Polki.pl

Jak co miesiąc zebrałam dla was 5 absolutnych hitów, które koniecznie musicie przetestować. Te produkty przydadzą się każdej z nas, a ich ceny nie są zbyt wygórowane. Dajcie też znać, jakie są wasze przeboje na luty!

1. Linia Barwa Perfect House - ceny od 6 zł do 18 zł, w zależności od produktu

Linię kosmetyków do wnętrz marki Barwa odkryłam już kilka lat temu, ale polecać ją mogę przez cały czas - od tamtej pory nie znalazłam innych produktów, które sprawdziłyby się równie dobrze. Moje hity to zwłaszcza Barwa Kitchen do czyszczenia powierzchni kuchennych, Barwa Bathroom do sprzątania łazienki oraz Barwa Furniture do mycia mebli. Wszystkie pozycje z serii świetnie radzą sobie z zabrudzeniami, a dodatkowo pozostawiają bardzo przyjemny zapach!

2. Kubek "Bujam się w Tobie", Rossmann - cena 22.99 zł

Luty to miesiąc zakochanych, a wiem że wiele z was świętuje walentynki. W Rossmannie znalazłam uroczy i niedrogi upominek, który może być świetnym prezentem dla ukochanego. Kubek z napisem "Bujam się w Tobie" jest ekstra!

3. Suszarka na pranie, Jan Niezbędny - cena ok. 130 zł

Kiedyś miałam "zwykłą" suszarkę kupioną dosłownie za 30 zł. Wydawało mi się, że nie będzie przecież żadnej różnicy pomiędzy taką, a trochę droższym modelem... Kiedy jednak po raz kolejny musiałam zbierać pranie, które poszybowało w dół razem z niestabilną suszarką, dowiedziałam się że jednak ma to znaczenie ;-) Hit od Jana Niezbędnego na pewno się nie wywróci!

4. Dyfuzor zapachowy, Allverne - cena 22 zł

Ten zestaw wystarcza aż na 40 dni stosowania! Jeśli lubisz, gdy w twoim domu unosi się piękny aromat, wypróbuj markę Allverne. Wystarczy otworzyć flakonik i włożyć do niego rattanowy patyczek z zestawu. Gotowe!

5. Kubek, do kupienia w Biedronce - cena 7.99 zł

W lutym w ofercie specjalnej Biedronki pojawiają się kubki z zabawnymi napisami lub uroczymi nadrukami. Mi najbardziej spodobał się ten z fotki, ale do wyboru są jeszcze inne wzory: np. "Pan Kierownik", "Jaśnie Pani", "Rozgrzewam".