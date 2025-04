fot. serwis prasowy/kolaż Polki.pl

W tym miesiącu mój przegląd wygląda bardzo... praktycznie ;-) Jest też coś dla oka - piękny i naprawdę niedrogi zegarek z Biedronki! Poza tym prezentuję jednak przedmioty codziennego użytku. To ostatni oddech przed świątecznym szałem: za miesiąc już zasypię was świątecznymi gadżetami!

1. Domestos 24 H Plus - cena ok. 12 zł

Ten Domestos działa jeszcze dłużej, niż tradycyjny! Ostatnio marka oprócz produktów promuje też swoją akcję pod nazwą "Wzorowa łazienka". Biorą w niej udział szkoły, a główną nagrodą jest remont szkolnej toalety sponsorowany przez Domestos.

2. Nóż do chleba, Fiskars - cena ok. 50 zł

Bardzo lubię noże Fiskarsa i w swojej kuchni mam wyłącznie takie. W ostatnim miesiącu do mojej kolekcji dołączył kolejny - duży nóż do chleba. Sam producent zaś rozpoczął akcję Akademia Krojenia, w której informuje o tym, jak istotny jest odpowiedni dobór ostrza do krojonego produktu.

3. Bosch Glue Pen - cena ok. 150 zł

Pistolet do klejenia przyda się nie tylko majsterkowiczom. Jest pomocny także przy pracach domowych i rozmaitych projektach DIY. Zbliża się sezon intensywnego przygotowywania ozdób świątecznych i adwentowych wieńców, więc warto zwrócić uwagę na ten gadżet!

4. Budowlane płyty łazienkowe Ultrament

W wakacje urządzałam łazienkę i dobrze wiem, jak skomplikowana jest to misja ;-) Chociaż w swoich przegląd zazwyczaj prezentuję drobniejsze gadżety, tym razem coś remontowego. Ta płyta budowlana to podłoże dla okładzin ceramicznych, tynku, szpachli,klejów i farb. Uwaga - nie wymaga stosowania podkładów oraz gruntowania!

5. Zegar z kolekcji Metalic Home, Biedronka - cena 39.99 zł

Dostępny w sprzedaży od 14.11. Minimalistyczny, pasuje właściwie do każdego wnętrza. Na pewno zawiśnie w moim przedpokoju - zamierzam na niego polować!